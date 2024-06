A nyári időszakban három közéleti eseménnyel is készül a Neumann János Egyetem és a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A két szervezet együttműködésének féléves értékelőjén elmondták, hogy a Múzeumok éjszakájára a CédrusNet rendezvényeire és a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai fórumaira is közös előadásokat fejlesztettek a szakemberek. A cél minden estben a bűnmegelőzés.

A Neumann János Egyetem együtt dolgozik a kecskeméti rendőrséggel

Fotó: Beküldött fotó

Együttműködés az egyetem és a rendőrség között

A kecskeméti egyetem munkatársainak és a vármegyei rendőröknek az együttműködése még decemberben indult egy kölcsönös megállapodás keretében, amelyben a főkapitányság vállalta, hogy bűn- és balesetmegelőzési oktatást tart a hallgatóknak és lehetőséget biztosít szakmai gyakorlatok letöltésére, valamint teszteli az egyetem által kifejlesztett pilóta nélküli légi járművek működését. Az egyetem pedig oktatásokat és tréningeket tart a rendőröknek a mesterséges intelligencia és drónok használatával kapcsolatosan és segíti a kiberbűnözés elleni hatékony fellépést az együttműködés során.

Az első hat hónap munkája nem volt eredménytelen. Elkészültek azok a preventív előadás tartalmak, melyeket már a szereplők több helyen is bemutattak, valamint az egyetem által fejlesztett bűncselekményekre rávilágító kreatív tervek és kérdőív koncepciók is rendelkezésre állnak, melyekre már az Országos Rendőr-főkapitányság is felfigyelt. A fejlesztők fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vettek és a prevenciós média kampányok frissítésénél már a QR-kódok és az NFC chipek alkalmazására hívták fel a figyelmet.

A mesterséges intelligencia megkerülhetetlen a közbiztonság területén

A Neumann János Egyetem Mesterséges Intelligencia Tudásközpontja három területen végez fejlesztéseket. A városi kamerarendszerek detektoros modernizációja lehetővé teszi a körözött személyek gyors kiszűrését, a 3D szkennelés bevezetése pedig a bűnügyi helyszínelők munkáját emeli magasabb szintre. Az együttműködés harmadik elemeként pedig a rendőrkutyák számára fejlesztenek okosnyakörvet a szakemberek.