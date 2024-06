A felújítás két részben valósul meg, összesen több mint 20 millió forint értékben a Felső Bácska Vidékfejlesztési Egyesület település életminőségét célzó pályázata keretében. A központi buszállomás melletti park teljesen megújul, a munkálatok első üteme már 2023-ban elkezdődött, az öreg bokrokat és a veszélyessé vált fákat eltávolították el. A bokrokkal körbe nőtt egykori uradalmi kút környezetét megtisztították, a kutat körbeölelő romos kerítést lebontották.

Gyönyörű díszkút vár mindenkit Kisszálláson

Fotó: Pozsgai Ákos

Mostanra a beruházás második üteme is véget ér, a régi uradalmi kutat felújították, mellette a park központi részén egy új díszkút is épült négy irányból térköves sétánnyal, amit minden oldalról virágok öveznek majd, a park többi részét újra füvesítették.

– A kivitelezési munkálatokat végző kisszállási Gas-Star Bt. a kötelező felújítási elemeken túl, közel hárommillió forint értékben végzett még munkálatokat felajánlásként a falunak. A kialakított sétányok melletti virágok is felajánlásként érkeztek, amit társadalmi munkában ültettek el és az őszre tervezett fásítás is felajánlásból, valamint társadalmi munkában valósul majd meg és felajánlásként érkeztek a köztéri bútorok, kilenc díszes pad is, amelyek a megpihenni vágyók kényelmét szolgálják majd – mondta el Rozsnyai Attila polgármester. A megújult központi parkot ünnepélyes keretek között adják majd át.

A díszes szökőkutat a nyári kánikulában naponta több alkalommal is beüzemelik, így már most rengetegen megcsodálhatják az impozáns építményt, amely igazi látványossága a település megújuló központjának.