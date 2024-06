– Hajóson nem gyakori a polgármesterváltás, az Ön megválasztása előtt a városvezetői tisztséget Schőn Ferenc öt cikluson át töltötte be. Őt követte Estók Mihályné Szalczer Erzsébet, aki három cikluson keresztül, szeptember 30-ig vezeti a várost, de idén már nem indult a választáson. Ön a képviselő-testületben is a legfiatalabb. Ebben az életkorban mi motiválja az embert, hogy versenybe szálljon a polgármesteri tisztségért?

– Családom Hajóson és talán annak határán kívül is közéleti szerepvállalásáról ismert. Apai nagyapám, Alföldi Albert parlamenti képviselő volt, és egészen a tavaly, 84. életévében bekövetkezett haláláig Hajós városért, a település ismertségéért, hírnevéért dolgozott. Ezt a város Hajós díszpolgára címmel is elismerte. Édesapám, ifj. Alföldi Albert neve is ismerősen csenghet, hiszen a Hajós FC elnöke, a Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában működő Szent Imre Általános Iskola igazgatója, a városi képviselő-testület tagja volt. Sajnos 2020-ban, még nagyapám halála előtt elveszítettük. Mind apai, mind anyai ágon nagyszerű neveltetést és rengeteg, a közéletet is érintő motivációt kaptam. Fontosnak tartom, hogy most, amikor polgármesterré választottak, ne csak a választási eredményt lássam, hanem az oda vezető utat is, amit a felmenőim egyengettek. Túlzás nélkül mondom, Hajós és az itt élő emberek problémái, örömei, sikerei mindennapi téma volt a családi fészekben. Úgy 17-20 éves koromig nagyapám részéről egyfajta verbális nyomás, kicsit erőteljesebb kapacitálás is ért, mert meggyőződése volt, hogy a városért a képviselő-testület tagjaként, akár polgármesterként tehetem a legtöbbet.

Alföldi Albert, Hajós polgármestere

Fotó: Zsiga Ferenc

– Innen ered az is, hogy politológus lett?

– Természetesen nem mások elvárásainak való megfelelési kényszerből, hanem saját érdeklődésből választottam a politológia szakot, aminek az eredménye a közélet, a közügyek, a város dolgai iránti még nagyobb érdeklődés lett. A nemzetközi kapcsolatok szakirányt a biztosabb megélhetés érdekében végeztem el. A megszerzett tudást most a paprikatermesztéssel és feldolgozással foglalkozó hajósi BWA Kft.-nél hasznosítom. Angol és német nyelvvizsgával, nyelvtudással rendelkezem, de soha nem fordult meg a fejemben, hogy külföldön vállaljak munkát. A nagyváros kínálta lehetőségek ellenére az egyetemi évek alatt is szinte minden hétvégémet itthon töltöttem. A polgármesteri ambícióimat tekintve tehát minden pátosztól mentesen azt tudom mondani: szeretem Hajóst, szeretek itt élni, hajósiként Hajósért szeretnék tenni, dolgozni. A kihívás nagysága és újszerűsége ellenére örömmel tölt el, hogy a városért a választópolgárok többsége bizalmából reményeim szerint polgármesterként tehetem a legtöbbet.