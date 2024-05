A polgármester hírportálunknak elmondta, hogy az elmúlt években lehetőségeiket jól kihasználva nagyszámú pályázatot adtak be intézményeik. Többek között felújítására, kulturális programokra, közfoglalkoztatási Start programra, útfelújításra, de jármű- és a géppark-fejlesztésre is sikerrel pályáztak. – Nagy feladat volt, de a kollégáim és a képviselőtársaim sokat segítettek. Azt láttam, hogy kis zsáktelepülésként saját forrásból lassan tudunk haladni a fejlesztésekkel. Az elmúlt ciklusban több mint 300 millió forint pályázati támogatás érkezett önkormányzatunkhoz. Felújításon esett át a közösségi házunk, az iskola, az önkormányzat épülete, és megújult a temető is. A rendezvényterem épületét kívül-belül renováltuk, és két utcát is leaszfaltoztunk. A régi tanyagondnoki buszunkat újra tudtuk cserélni úgy, hogy a régit vajdasági testvér településünk közösségének adományoztuk. Közterület karbantartáshoz traktort nyertünk eszközökkel, valamint több munkagépet be tudtunk szerezni az önkormányzati gyümölcsös és szántó műveléséhez – mondta Bekő Csaba.

Bekő Csaba polgármesterjelölt

Fotó: Márton Anna

A Start programban művelnek három hektár gyümölcsöst és 1,5 hektár szántót. Vásároltak egy ingatlant a felszerelés tárolására, és a kollégák elhelyezésére. Jelenleg búzát termesztenek, de volt már burgonya, batáta és sütőtök is. Az értékes gépek tárolására lemez garázsokat építettek egy zárt udvarban.

A fejlesztések között szerepel kerékpárút építse

Az elmúlt hónapban Sükösddel és Nemesnádudvarral együtt 2,2 milliárd forintot nyertek kerékpárút építésére a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat irányításával.

Bekő Csaba kiemelte, civil szervezeteikkel is aktív a kapcsolat, több települési rendezvényt szerveznek, amelyek nagyban színesítik a falu kulturális életét. –Több egyesületünk, sikeresen pályázott jurta beszerzésére, azokban a Tájház udvarán gyerektáborokat szerveznek. A Déryné program keretében több színházi előadást szerveztünk a lakosság nagy örömére. A 39 éve működő népdalkör minden évben népzenei találkozót tart és a néptánc oktatás is elindult a településen – részletezte a polgármester.

A közösségi szolgáltató teret továbbra is fenntartják, ahol a könyvtári, digitális, és egyéb szolgáltatások elérése mellett konditerembe is járhatnak a lakosok.