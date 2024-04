Meghosszabbítottuk a nevezést a Tündérszépekre, te se maradj le a versenyről!

Rendőrségi helikopterről is ellenőrizték a jánoshalmi tanyavilágot

Fotó: Pozsgai Ákos

Manikűrösénél volt egy nő az egyik szalonban április 8-án délelőtt. Érkezésekor a pénztárcáját egy székre tette, majd amikor fizetni akart, észrevette, hogy annak nyoma veszett körömépítés közben. Az üzletben kettejükön kívül egy ismeretlen asszony járt, aki csak addig tartózkodott ott, amíg időpontot kért. Később kiderült, hogy ez csak figyelemelterelés volt, a nő kihasználta az alkalmat, amikor a szakember hátrafordult a naptárjáért, a vendége pedig a máshova figyelt, elemelte a tárcát.

A Lélektánc című előadással debütált a KultKaszinó, Kecskemét legújabb rendezvényhelyszíne. Exkluzív, egyedi, extravagáns előadások színtere lesz a jövőben, melyet a Hírös Agóra Kulturális Központ tölt meg életteli programokkal. Ünnepélyes megnyitóját csütörtök este tartották meg.

A Kecskeméti Vadaskertet egész évben érdemes felkeresni, mindig vannak újdonságok, akár egy új kis lakó, egy új kifutó, vagy éppen egy családi program formájában. A részletekről Tokovics Tamás, a Kecskeméti Vadaskert Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója mesélt a Hír FM kecskeméti adásában, Vizi Zalán szerkesztő-riporterrel beszélgetve.

Péntek délelőtt történt baleset, az 5402-es úton, a Harkakötöny és Kiskunhalas közötti szakaszon, ahol egy furgon és egy személyautó karambolozott, a mentők a helyszínről egy terhes nőt szállítottak a kiskunhalasi kórházba.

Több szobrot is elhelyeznek Kecskemét közterületein, köztük az Izsáki út két új körforgalmában is – döntött erről a közgyűlés csütörtöki ülésén.

Hrivnák Tünde Pro Urbe és Józsa Judit-díjas divattervező elbűvölő BY ME Miracle eredeti halasi csipkével díszített ruhakölteményeinek divatbemutatója nagy sikert aratott Lisszabonban, a portugál–magyar diplomáciai kapcsolatok újrafelvételének 50. évfordulója alkalmából rendezett Magyar Napok ünnepségsorozat keretében. A halasi csipkevarrók mellett a magyar kézműves termékeket bemutató standon ott voltak a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület tagjai is.

Első alkalommal rendezte meg Kecskemét önkormányzata és a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) a Családbarát Települések Expót a Hírös Agórában. Az expón 10 település és hat kiállító megannyi standon mutatta be hazánk családbarát szolgáltatásait és lehetőségeit a gasztronómiától a turisztikáig.

A nemzetközi szakma érdeklődését is felkeltette a Kalocsa-Paks Duna-híd építési projektje. A Bridge design & engineering nevű nemzetközi szakmai lap nyomtatott magazinja a címlapján közölte a Magyar Építők fotósa, Erdei Mihály fotóját a híd egy korábbi építési fázisáról. A londoni központú szaklap ugyanakkor egy terjedelmes cikket is szánt a Duna Aszfalt Zrt kivitelezésében zajló fejlesztésre: a magazinban a közép-európai körkép egyik állomásaként három oldalon írnak a projektről – számolt be minderről a magyarepitok.hu portál.

A rendőrség legjobb fotósai készítik a drága fényképeket az autósokról a péntek reggel 6 órától szombat reggel 6 óráig tartó, Roadpol Speedmarathon nevű 24 órás sebességmérési akciójában Bács-Kiskun útjain. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság (BKMRFK) ezért összes traffipaxát kiviszi a lakosság által javasolt 72 helyszínre az egy nap során.

A Jánoshalmi Rendőrőrs munkatársai fokozott ellenőrzést tartottak a Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálat által biztosított rendőrségi helikopter közreműködésével szerdán 9 óra és 14 óra között.