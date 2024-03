A beszélgetés elején Korenika Attila éttermi mester, a Neumann János egyetem vendéglátóipari közgazdász tanára, a Schnitta Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület titkára széleskörűen szólt a jelenlegi helyzetről a vendéglátásban.

Bezárt üzletek

Országosan, így Kecskeméten és környékén is számos vendéglátóipari egység zárt be. Ennek előzménye, oka visszanyúlik a Covid időszakig, amikor is elindult ez a hullám, világszerte. A Covid igen meghatározó szerepet töltött be a vendéglátásban, illetve az idegenforgalomban. Nagyon sok üzletet már akkor bezártak. Főként a személyzet elvándorlása miatt. Számos tulajdonos úgy gondolta, hogy nem lesz jövője a szakmának. Így egyik napról a másikra sok és jól képzett szakember maradt munka nélkül.

Ezután jött az energiaválság, a jelentős rezsiár és alapanyagár emelkedés, és sokaknál a bérleti díj növekedés. Ez a folyamat lassan tud visszarendeződni.

Közepes a helyzet a régióban

A magyar vendéglátóiparból most jelenleg mintegy 10 ezer szakmai kolléga hiányzik. Országszerte körülbelül 40 ezer üzlet működik, ebben benne van minden, a kisebb büféktől egészen a nagy meleg konyhás vendéglátó üzletekig, szállodákig. Az elmúlt két évben közel 10 ezer üzlet zárt be. Hazánkban a vendéglátó üzletek körülbelül 90 százaléka a a KKV szektorból jön, tehát kis- és közép vállalkozók, nekik pedig jellemzően nincs annyi tartaléki tőkéjük, hogy ezt a hullámot átvészeljék. Nálunk, az Alföldön az országos tendenciát nézve, közepes a helyzet.

Turizmus

A bezárások a vendéglátás minden területét érintik. A szakemberek bíznak benne, hogy tavasz beköszöntével a turizmus beindul. Sajnos a régióban igen alacsony az eltöltött vendégéjszakák száma. A mutató szerint nagyon kevés éjszakát töltenek el a hozzánk látogató turisták. Még a konferencia turizmus és egy picit visszaesett. A megyében, a régióban inkább csak látogatóknak minősülnek a turisták, mivel nem alszanak itt, nem vesznek igénybe szálláshely szolgáltatást.

A szálláshely szegmensben sok kisebb szállásadó zárt be. A nagyobb szállodáknak azonban nincs ilyen gondja, és nagyon jó minőségű szállást biztosítanak.

Szakember utánpótlás

Korenika Attila az utánpótlások kapcsán kifejtette: a vendéglátóipari szakmák ma már hiányszakmák. A középiskolába érkező továbbtanuló diákok száma eléri az országos átlagot a megyében is. A problémát abban látja, hogy amióta az új szakképzés 4.0 rendszer szerint működik, azóta kimenetnél nagyon kevesen maradnak a szakmában. A jelenlegi számokat látva: körülbelül 5-10 százalék között van, aki nem lesz pályaelhagyó.

Ugyanakkor a szakképzésben egy nagyon jó ösztöndíj rendszer támogatja a diákokat, de még ez sem motiváló. Havi szinten 80-100 ezer forintot kapnak a tanulók. Ha végeznek, egy nagyon jó szakmát kapnak, biztosított az elhelyezkedésük is.

Egyetemi képzés

Korenika Attila a kecskeméti Neumann János Egyetemen is tanít, ahol tavaly szeptemberben indult el a turizmus-vendéglátás szak. Sikeres, van nappali, levelező képzés, illetve felsőoktatási szakképzés is. 2024 szeptemberétől pedig már angol nyelven is elérhető lesz.

Schnitta Egyesület

A beszélgetés következő részében Korenika Attila mint a Schnitta Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület titkára kitekintést adott az egyesület munkájáról. A 2011-ben alapították éttermi szakemberek az egyesületet. A fő célkitűzés az egységes oktatás irányítása, illetve a tananyag kidolgozása. Útjára indítottak Magyarországon egy saját versenysorozatot, melyet idén április 27-én rendeznek meg Szolnokon. A Magyarország étele, Magyarország tányérdesszertje, Magyarország díszasztala verseny mellett idén a Szakma Ifjú Mestere versenyét is meghirdetik.

Az interjú végén Korenika Attila mesélt még saját szakmai pályafutásáról, tanári hitvallásáról.

A részletekért hallgassa meg a teljes beszélgetést!



