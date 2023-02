A koronavírus-járvány után sok jól képzett vendéglátós szakember már nem ment vissza a korábbi munkahelyére, így ebben a szektorban munkaerőhiány lépett fel. Hallottunk olyan történetet is, hogy egy jó pincér inkább elhelyezkedett egy gyárban, ahol reggel 6-tól 14 óráig kell dolgoznia, így esténként és a hétvégeken az illető a családjával lehetett. Mivel lecsökkent a jó szakemberek száma, így a cégvezetőknek meg kellett emelniük a béreket.

A statisztikai hivatal szerint nettó 181 ezer forint volt tavaly ősszel az itt dolgozók nettó fizetése Bács-Kiskunban. Az összeg nem feltétlenül reális, inkább ennek a duplája áll közelebb a valósághoz. Ezt erősítette meg Korenika Attila éttermi mester, kecskeméti vendéglátóipari közgazdásztanár is kérdésünkre.

Mint elmondta, az elmúlt években sokan hagyták el a szakmát. Ez a tendencia tovább erősödhet, mert az élelmiszer-alapanyagok ára jelentősen növekedett, drágultak az éttermi árak, az emberek reáljövedelme pedig csökkent az infláció miatt, így nem érkezik annyi vendég az üzletekbe, a kereslet visszaesett. Részben emiatt is nagyon sok egység bezárt az elmúlt nyár óta. Becslése szerint az üzletek ötöde húzta le ideiglenesen vagy végleg a redőnyt a Dél-Alföld régióban. Ezek között vannak kis büfék, de előfordulnak ismert éttermek is. Korenika Attila becslései szerint 40 százalékkal kevesebben dolgozhatnak a szakmában, mint a Covid előtt.

Borbényi László keceli üzletember – a Fürtös étterem tulajdonosa – szerint azoknál az éttermeknél lehet majd probléma, ahol magát a helyiséget bérelni kell. Ilyen árváltozásoknál érvényesíteni az emelkedést a szolgáltatásoknál és emellett bérleti díjat is fizetni nagyon nehéz. Tapasztalata szerint a közétkeztetés és az à la carte étkeztetés nem csökkent. Érzése szerint idén még folytatódik a szektoron belül a lemorzsolódás.

Ifjú Bakos Tamás, a kecskeméti FinoMeat's cég ügyvezetője szerint nagyon sok olyan cég húzza le a rolót, ahol egyszemélyes büfét vitt valaki. Azt látja, hogy a rendelések visszaestek azoknál a rétegeknél, ahol a béremelések nem fedték le az inflációt. Azoknál a jól keresőknél, ahol jelentős emelések voltak, ott viszont a megemelt árak kiegyenlítése nem gond. Legalábbis ezt tapasztalja a rendeléseknél. Véleménye szerint azok a cégek, amelyek jelentős tartalékokkal rendelkeznek és átvészelik az idei évet, azok jobb pozícióból indulhatnak jövőre. Mint mondta a digitális gépi gyártással rendelkező vállalkozások jó eséllyel könnyebben veszik idén az akadályokat.

Halmosi Zoltán, a bajai Duna Vendéglátó Kft. tulajdonosa a nehézségek ellenére optimista. A tavalyi évzárón azt mondta 20 munkatársának, hogy továbbra is számít rájuk a nehézségek ellenére. A cégénél az idei kötelező béremelések megtörténtek. Véleménye szerint azok a vállalkozások, amelyek a januárt és a februárt túlélik, azok talpon maradhatnak. Jelenleg óriásiak az áram- és a gázárak, és ilyenkor a legkevesebb a bevétel. A nehézségek ellenére sok helyen több mint 20 százalék energiát lehet odafigyeléssel, némi átalakítással megspórolni. A további kiadás csökkentéséhez viszont beruházásra van szükség. A vállalkozása, ahogy sok egyéb cég is, ma már a holland napi tőzsdei árak alapján vásárolja az energiát. Jelenleg egy csökkenő tendencia érezhető. Ez némi könnyebbséget jelent, de a tavaly első félévi árakhoz képest még mindig jelentősek a kiadások. Mint fogalmazott, az energiaár-robbanás óriási gondokat okozott sok helyen, ugyanakkor arra jó volt, hogy nagyon fegyelmezett takarékoskodást vezessenek be a vendéglátóiparban és egyéb szektorokban a cégek.

A felvételen ifj. Bakos Tamás és édesapja, a vállalkozás másik vezetője, Bakos Tamás

Fotós: Barta Zsolt