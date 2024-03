A település vezetője elmondta azt is, hogy az elmúlt másfél évben közel 100 millió forintot tudott költeni az emlékházra a település önkormányzata. A rekonstrukciós munkák befejezését követően a Petőfi Irodalmi Múzeum szakértőinek segítségével az állandó kiállítás is megújulhatott.

– Az elmúlt két esztendőben nagyon sokat tudtunk tenni azért, hogy felelevenítsük Petőfi Sándor emlékét. Az emlékévekben vármegyénk 119 településének mindegyike sokat munkálkodott a költő kultuszának ápolásában. Örülök annak is, hogy Szalkszentmártonban is sikerült pénzügyi támogatással hozzájárulnunk a Petőfi Emlékkiállítás megújításához, ami a következő generációk szellemi épülését is szolgálja – hangsúlyozta beszédében Rideg László, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés elnöke.

Az ünnepségen köszöntőt mondott Török László Dafti, a Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola magyartanára, drámapedagógusa, valamint Tóth Péter Lóránt kunszentmiklósi versvándor. Közreműködött az Aprósergő Népdalkör, valamint Csurai Lea és Farkas Hanna. A diákokat Törökné Novadovszki Nelli és Török László Dafti készítette fel.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.