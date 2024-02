− Hogyan érinti, hogy ön kapta a legtöbb szavazatot olvasóinktól az Év embere szavazáson?

− Rendkívül megtisztelő, és köszönöm mindenkinek, aki rám szavazott. Azt fontos hangsúlyoznom, hogy az elismerés nemcsak nekem szól, hanem a munkatársaimnak és a segítőknek is. Az állatvédelmi tevékenység összetett dolog, még egy állatvédelmi előadás is, hiszen többen kellünk hozzá. Ugyancsak köszönet illeti nagyköveteinket, akik ügyünk mellé álltak. Ez a díj így mindannyiunké.

− Esetleg erőt is ad a folytatáshoz az elismerés?

− Igen, és nemcsak az elismerés, hanem az, hogy ennyien mellém álltak. Ezután a mérföldkő után újult erővel folytatjuk a munkát, melyben célunk minél több embert megszólítani, lehetőleg személyes találkozásokon keresztül. Minden évben az a célunk, hogy az előző éves keretet túllépjük, azt a létszámot, amit elértünk gyerekeknél. 2022-ben 7200 diáknál voltunk 2023-ban 9751-nél, így idén cél, hogy 10 ezer diákhoz látogassunk el.

− Az eredmény talán arra is rámutat, hogy fontos az állatvédelem a Bács-Kiskunban élőknek.

− Igen, az egyesület is nagyon fontos visszajelzést kapott, és az állatvédelem is elismerésben részesült velem, illetve velünk együtt. Nagyon sokaknak fontos az, amit mi is zászlónkra tűztünk: méltó életet biztosítani az állatoknak. Ez pedig a szemléletformáláson keresztül mehet.

− Mik a terveik?

− Folytatjuk állatvédelmi előadásainkat szerte az országban, immár kibővített tartalommal. Természetesen készülünk nyári táborainkra, és a partnereinkkel közös munkára. Jó érzés, hogy a visszajelzésen keresztül bizonyosságot nyertünk arról, hogy érdemes ezt csinálnunk és megbecsülik az emberek.