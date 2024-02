– Felidézné a kezdeteket?

– A népzene szeretete mindig is meghatározta életünket. Szerettük volna minél több gyermeknek átadni tudásunkat, megismertetni velük a citerázást. A nagyobbik fiúnk a Corvin Mátyás Általános Iskolába járt, így elsőként is oda kopogtattunk be. Dr. Lóczi László igazgató nyitott volt a lehetőségre, sőt nagy örömmel fogadta, hiszen már egy ideje gondolkoztak művészeti csoport létrehozásán.

– Hányan jelentkeztek első körben?

– Alsósokkal szerettünk volna indulni, körülbelül 20-25 kisdiákban gondolkoztunk. Ezzel szemben a bemutató órákat követően 45-en jelezték, hogy szeretnének citerázni. A nagy létszám miatt egy citerára három tanuló jutott, és nem egy, hanem két nap oktattunk. Mivel nem volt elég hangszer, ezért a férjem A/3-os lapokra egy citerát fénymásolt, így azon mindenki otthon tudott „gyakorolni”.

– Mikorra érezték, hogy valós az igény a citerazenekarra?

– Februárban indultunk, szeptemberben láttuk elérkezettnek az időt arra, hogy már otthonra is odaadjuk a citerát azon tanulóknak, akik velünk maradtak. Természetesen volt lemorzsolódás, de így is egy erős mag maradt.

– Mennyi idő alatt tanulnak meg citerázni a gyerekek?

– Viszonylag gyorsan lehet egyszerűbb dalokat megtanulni, így a citera hamar ad sikerélményt, viszont ez egy hosszú folyamat, 5-6 év is kell ahhoz, hogy magas szinten műveljék, és már versenyeken is induljanak. Közben iskolai és kisebb városi rendezvényeken már felléptünk, mire néhány év elteltével országos, rangos versenyen megmérettettük magunkat. Az évek alatt 3 Arany Páva díjat sikerült elnyernünk, melyre nagyon büszkék vagyunk.

– Csak Corvin Mátyás iskolás növendékeik voltak a 15 év alatt?

– Eleinte igen, később más iskolákból is fogadtunk tanulókat. Fontos eredménynek tartjuk, ha egy fiatal - főként a mostani kapkodó, nem kitartásra ösztönző világban – néhány évig muzsikál, megszereti a népzenét és a későbbiekben is nyitottabb lesz rá. Még nagyobb büszkeséggel tölt el, hogy sokan kitartónak bizonyultak. Az általános, az alma mater Mátyás iskola elvégzése után középiskolásként, egyetemistaként is tagjai a zenekarnak. Sőt a fiatalok párjukat, testvéreiket, esetenként szüleiket, ismerőseiket hozták, így felnőttek is csatlakoztak a nagy Mátyás Király Citerás, azaz MKC-s „családhoz”.

– Jellemzően hány évig járnak a zenekarba a gyerekek?

– Ez változó. Általában alsós évfolyamosokként kezdenek. A felső tagozat mindig egy nagy váltás, a kamaszok nem mindig vállalják fel a népzene iránti szeretetüket. Aki igazán elhivatott, az marad nálunk hosszú évekig. Igazán jó összekovácsoló erő nyaranta a Csutorás tábor Örkényben, ahol az ország különböző tájairól érkező fiatalok mind ugyanazért rajonganak. Átérzik a népzene igazi értékét. Ez sokaknak óriási motivációt ad egész évre. Ennek kapcsán megjegyezném, a szülők hozzáállása is nagyon fontos, példát mutathat számukra.

– A Mátyás Király Citerazenekarral indultak, de az évek alatt több kisebb zenekaruk is lett. Bemutatná ezeket?

– Három-négy csoporttal dolgozunk. A legnagyobbak, a legtehetségesebbek játszanak a Mátyás Király Citerazenekarban. Az utánpótlás a Corvin Mátyás Citerazenekar, míg a kezdők, a kicsik a Tökmag és a Pöttöm csoport.

– A 15 év alatt nemcsak Kecskeméten, hanem az ország számos pontján, sőt külföldön is felléptek. Kiemelne nagyobb eseményeket?

– A külföldi szerepléseink közül méltán kiemelkedik Angliában, a manchesteri Góbé Fesztivál, ahol már háromszor felléptünk, hatalmas sikerrel. Erdélyben is többször is jártunk, például Marosvásárhelyi Napokon, Székely Vágtán. Tavaly nyáron volt egy nagy 11 napos koncertturnénk, Erdély-Gyergyó-Gyimes-Moldva-Marosvásárhely útvonalon. Így a tavaly tavasszal indított Gyimestől Gímesig koncertsorozattal eljutottunk Gyimesbe. Idén tavasszal szeretnénk a Szlovákiában található magyar lakta felvidéki, zoborvidéki falut, Gímest is meglátogatni, majd „meghódítjuk” a Mátyás Király Citerazenekarral Bécs büszke várát és végül Nyúl, Győr (Sokoróalja) zárja a körutat. Nagyjából 15 fővel utazunk ki.

– A citera mellett az évek alatt több más népi hangszer is előkerült. Melyek ezek?

– Folyamatosan bővült a repertoár: ma már a különböző hangolású citera mellett van furulya, tekerőlant, kobza, tárogató, kaval, tilinka, doromb, klarinét, ütőgardon, facimbalom, nagybőgő, tambura, gitár és kétfenekű nagydob, ritmuseszközök.

– A 15 éves születésnapot egy nagyszabású koncerttel ünneplik meg február 24-én, szombaton. Milyen programra számíthat a közönség?

– Szombaton 15 órakor kezdődik a koncert a Corvin Mátyás Iskolában. A zenekarjaink minden tagja fellép, több műsorszámmal is készülünk. Sok vendéget is hívtunk, így garantáltan színes lesz a műsor. Itt lesz velünk nagy példaképünk a Csutorás Együttes, valamint a Fülbemászók Citerazenekar Tiszakécskéről, a Hunyadivárosi Nyugdíjas Klub Férfikara, a Pengettyű Citeraegyüttes Budapestről és a Csipkefa zenekar helyből. A koncertet pedig táncház zárja. A rendezvény bevételét a már említett Gímesi koncertturnénkra és a nyári Csutorás táborra fordítjuk.