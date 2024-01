Bócsa-Bugac buckavilága a Kiskunsági Nemzeti Park legnagyobb, és domborzatát tekintve is legváltozatosabb része. A területen két nagy buckavonulat húzódik végig, a buckasorokat északkelet felől a bugaci puszta váltja fel. A projekt keretében megépült Puszta Kapuja Információs Központ – nevéhez híven – valóban a bugaci puszta kapuja, innen lehet eljutni a nemzetközi szinten is ismert élőhelyre. Segítségével a látogatók bepillantást nyerhetnek a homokpuszták világába, a táj történetébe, változásaiba, a múltban itt élt emberek hétköznapjaiba. Arra is választ kaphatnak, miért lettek az itteni homokterületek természetvédelmi oltalom alá helyezve és miért váltak a Natura 2000 hálózat részévé – olvasható a közleményben.

Az épületben két kiállítási egységet alakítottak ki interaktív elemekkel dúsítva. A „Pásztorélet” című az egykori pásztorvilágot mutatja be. A külterjes állattartás évszázadokon keresztül hatással volt a tájra, ami nagyban befolyásolta a terület ökológiai viszonyait. A „Bugaci buckák között” című kiállítás átvezet minket a pusztai természetbe, közelebb hozza a közönséghez a puszta különleges élővilágát, felvillantja ennek a rendkívüli, változatos ökoszisztémának az értékeit.

Az információs központ kertjében kültéri játékok is találhatók

Fotó: Kiss Mónika/knp.hu

Az információs központ kertjébe rovarhotelt, több játékot, például egy ökológiai társasjátékot helyeztek. A Pásztormúzeumhoz vezető földút mellett pihenőhely készült, további ismereteket adva a puszta növény- és állatvilágáról, a Pásztormúzeumnál pedig fotópont található. Az 1100 m hosszú Boróka tanösvény is kiegészült új információs táblákkal és élményelemekkel, mint például erdei xilofon és játéktávcső. A projektből készült kültéri helyszínek már látogathatók, a Puszta Kapuja Információs Központ idén tavasszal nyitja meg a kapuit.