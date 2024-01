Az idei esztendőben ünnepli Kiskunfélegyháza mezővárossá nyilvánításának 250. évfordulóját. Ekkor küldte el Mária Terézia királynő azt az oklevelet, mely megadta a településnek azon kiváltságokat, amelyek elindították és biztosították Félegyháza várossá válását, majd mindmáig tartó, nagy ívű fejlődését az eltelt negyed évezred alatt. A jeles jubileumot egész éves programsorozattal ünnepli meg Kiskunfélegyháza – mondta el a Csányi József, polgármester azon a sajtótájékoztatón, amit pénteken a városházán tartottak, és amelyen az imázsfilmet is bemutatták. A városvezető hangsúlyozta, szerencsések vagyunk, akik ma itt élhetünk Félegyházán és megünnepelhetjük ezt a negyed évezredes jubileumot. Hozzátette, szeretnének méltóképpen megemlékezni erről az évfordulóról, és arról, hogy az elmúlt 250 évben jelentős fejlődésen ment keresztül a város.

Az imázsfilm elkészítésével a szándékunk egyértelműen az volt, hogy minél szélesebb körben népszerűsítsük Félegyházát. Szeretnénk, ha minél többen megismernék ezt a csodálatos alföldi várost és hogy minél többen lássák meg a szépségeit. Azt hivatott bemutatni, hogy érdemes ebbe a városba megérkezni és itt egy életet leélni – fogalmazott a városvezető. A részletekről elmondta, a film egy romantikus szerelmi történeten keresztül kalauzolja végig a nézőket felvillantva benne a város nevezetességeit és eseményeit. A két főszereplő, Kovács Tamás és Fülöp Timea profi színészek, ám valamennyi többi szereplő helybeliekből áll. Felismerhetünk benne ismert és kevésbé ismert félegyháziakat is. A film készítői között is van félegyházi gyökerű alkotó Gajdics Dávid operatőr személyében.

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a filmet elsőként a polgármester közösségi oldalán tették közzé, de látható a legnagyobb videómegosztó portálon is. Ugyanakkor a jubileumi évben a helyi Petőfi Moziban is minden előadás előtt levetítik.