Járai Máté elmondta, hogy nem áll távol tőle a krampusz szerepe, hiszen rengeteget járt Mikulás ünnepségekre akkor, amikor diákszínjátszó volt, és utána is, és akkor is krampusz szerepét vállalta magára. Bevallotta: szerepválasztásában egy picit hiúsága is vezérelte, hiszen még fiatalnak tartja magát a Mikulást eljátszani – jegyezte meg a színművész félig tréfásan.

Trencsényi Péter, a Hírös Rescue Team vezetője elmondta, hogy nem az első mikulásozás, amit szerveznek, de most először érkeztek az árva, vagy családjukból kiemelt állami gondozott gyermekek ünnepét szebbé tenni. Korábban több kutyás bemutatót tartottak a kicsiknek, és más módon is együtt dolgoznak évek óta, így jött az ötlet, hogy őket lepjék meg a Nagyszakállú jelmezét felöltve. Trencsényi Péter elmondta, hogy ezzel hagyományt teremtettek, és jövőre is visszatérnek az ajándékokat nagy örömmel fogadó, szeretetre éhes gyermekekhez.

