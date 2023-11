A főkapitányságon aláírt dokumentum egyben az egyetem és hatóság tapasztalatcseréjének is záloga. Prof. dr. Dux László, az egyetem rektora elmondta, hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában működő intézmény fő működési területe Csongrád-Csanád vármegyére összpontosul, de jó kapcsolatot, több együttműködést is kialakítottak számos, Bács-Kiskunban található intézménnyel is, melyek sorát most a rendőrség gyarapítja. A rektor kiemelte, hogy az egyetem segítő szakmákban, gazdaságmenedzsment és társadalomszervezés terén folytatott képzéseiben is hozzájárul ahhoz, hogy gyakorlathoz jussanak az együttműködő partnerei. Hangsúlyozta: hosszú távon a megye szakember-utánpótlásához is hozzájárulhatnak azzal, hogy reagálnak a felmerülő képzési igényekre.

Dr. Gulyás Zsolt dandártábornok, főkapitány a kölcsönösséget emelte ki beszédében, hangsúlyozva, hogy a kölcsönös edukáció mindkét partner számára előnyös, valamint a rendőrség ezután az egyetem gyakorlóhelyeként is működik majd. Emellett a szakemberképzésben is számítanak az intézmény segítségére.

Dr. Vincze Gábor, az Egészségügyi és Szociális Tudományi Kar dékánja hozzátette: az egyetem 30 éves tapasztalatával segíti a rendőrséget, az elmondottakon túl a drogprevenciós területen, valamint a bűnmegelőzés pszichológiai vonatkozásaiban. Továbbá lehetőséget nyújt a kiégés kezelése terén, egyéni és csoportterápiával.

Dr. Beke Szilvia dékánhelyettes a pártfogó területen nyújtott segítséget emelte ki, támogatva ezzel az elkövetők reintegrációját.

Az együttműködési megállapodás aláírását követően dr. Mák Kornél, az egyetem Bolberitz Pál Képző Központjának vezetője bejelentette, hogy az intézmény rektora címzetes egyetemi docenssé nevezi ki dr. Papp Zoltánt, a Szent-Györgyi Albert Szent-Györgyi Albert Technikum igazgatóját, kecskeméti önkormányzati képviselőt.