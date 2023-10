Zsigóné Kati nemcsak Kecskeméten, hanem országszerte, sőt a világ számos pontján jól ismert tojásdíszítő művész. Harminc díszítési móddal dolgozik. Munkássága elismeréseként, és a magyar népművészeti értékek megőrzéséért tett törekvéseiért a Magyar Bronz Érdemkeresztet vehette át augusztusban. Az állami kitüntetést Orbán Viktor miniszter elnök előterjesztésére, Novák Katalin köztársasági elnök adományozta számára, elismerésül a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett kimagasló példamutató tevékenységéért.

Szeptemberben és októberben folytatódott a sor, és három újabb rangos elismerést vehetett át. Ezzel együtt az elmúlt három és fél hónapban már hatra nőtt az újabb elismeréseinek száma, mely így elérte a 21-et.

Először, szeptember elején a Bács-Kiskun Vármegye Kultúrájáért díjat kapta, elismerésül művészi munkájáért. A méltatásában olvasható: „Saját készítésű munkáinak gyűjteményében számos olyan alkotás található, mely a világon egyedülálló. A tojásdíszítésben egy teljesen új művészeti ágat hozott létre díszítési technikájával, alkotásai lexikális tudást közvetítenek. Fontos céljának tekinti a magyarság hagyományainak ápolását, terjesztését. Szívesen tanítja kicsiknek és nagyoknak a népművészetet.”

– Rendkívül megtisztelő volt átvenni a Vármegye díját. Külön szeretném kiemelni, hogy mennyire bensőségessé, közvetlenebbé varázsolták az ünnepséget. Olyan emberek vettek körül, akiket ismertem és tisztelik a munkásságomat. Szívet melengető volt hallgatni tőlük a hosszas méltatásomat. Bár ez a díj rangban nem ér fel az állami kitüntetéshez, de rendkívül jól esett, hogy itt „családban” éreztem magam, és nemcsak néhány mondatban elevenítették fel több évtizedes pályafutásomat – árulta el Zsigóné Kati.

A Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat nem először ismerte el szakmai munkásságát. Már korábban bekerült a megyei értéktárba, majd nemzeti értékké nyilvánították a tojásdíszítő munkásságát. Így a Hungarikumtól már csak két lépés választja el.

Ezt követően, szeptember végén a Kárpát-medencei Vitézi Rend, melynek két éve tagja, hagyományőrző népművészeti munkáját oklevéllel tüntette ki. Október elején pedig a kecskeméti önkormányzat elismerő oklevelét vehette át a Város Napján, Szemereyné Pataki Klaudia polgármestertől. Az oklevelet elismerésül és tisztelettel adományozták számára abból az alkalomból, hogy a népi kézműves örökséget gazdagító és a város hírnevét erősítő, értékteremtő munkája elismeréséül a Magyar Bronz Érdemrend polgári tagozat kitüntetésben részesült.

Zsigóné Kati ezekben a napokban sem unatkozik. Világraszóló alkotói munkát éppen nem végez, de folyamatosan fogadja saját kiállításán a hazai és külföldi látogatókat. Emellett az elmúlt évben elkészült Világunk Tojása írásos ismertetőjét készíti, bemutatja azt a 100 világhírű szimbólumot, kulturális és társadalmi értéket, melyet egy tojásban foglalt össze, megszólítva a világ minden táján élőket.

Azt azonban elárulta, hogy már érlelődik benne egy újabb nagy volumenű alkotás, bár ez nem lesz akkora jelentőségű mint a legutóbbi három, a Világunk Tojása, a Nemzet Tojása és a Beszélő Tojás.

Az egészsége megőrzését is kiemelten kezeli. Idén töltötte be a 70. életévét, nem panaszkodik, jól érzi magát, de ezért mindent meg is tesz. Minden nap edz, és csak saját maguk által megtermelt zöldségeket, és hústerméket fogyaszt, még a tésztát is maga gyúrja.