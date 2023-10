Ripcse Péter a beszélgetés során kitért arra is, hogy Pepper miben tud segíteni, milyen funkciókat nyújt. Tanítható, folyamatosan gyűjti az információkat, melyeket a konferenciákon kap, ezek alapján bővítik a tudástárát. Jelenleg a robotot fejlesztő cég dolgozik azon, hogy ez a tanulási folyamat akár valamilyen szinten automatizált lehessen, de jelenleg erre még nincsen lehetőség. A mesterséges intelligencia felé is természetesen ki lehetne nyitni a robotot, bármilyen kérdést feltenni neki és ezekre tudna is releváns választ adni. Ezzel viszont az lenne a probléma, hogy nem lehetne korlátozni azt, hogy ő milyen válaszokat adhasson, illetve milyen témakörökben.

A beszélgetés végén meg is szólaltatták Peppert. Elsősorban Petőfivel kapcsolatos kérdéseket kapott, de elmondta azt is, mit tud Kiskunmajsáról, illetve Kecskemétről. Sőt még egy Petőfis viccet is elmesélt.

