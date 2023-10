Hozzátette: a veszélyek korát éljük, háborús helyzet van, amire olyan szankciós intézkedéseket vezettek be a világban, amelyek nyomán energiaválság alakult ki. A magyar kormány azért döntött az önálló Energiaügyi Minisztérium létrehozása mellett, hogy az energiaválság okozta helyzetre válaszokat adjon. A miniszterhelyettes kiemelte, hogy a néhány napja kezdődött fűtési szezonban is maradnak a rezsicsökkentett árak, a földgáztárolók töltöttsége pedig 97 százalékos. Mint fogalmazott, a kormány biztosítani tudja a Rezsivédelmi Alapot, az önkormányzatokat pedig az idén 76 milliárd forinttal támogatta. Elmondta azt is, hogy a jövő évi költségvetésben az önkormányzatok rezsiterheit egy ennél is nagyobb összegben kívánja segíteni a kormány.

Koncz Zsófia szólt arról is, hogy útnak indul a Napenergia Plusz Program, ennek keretében 75 milliárd forintot osztanak szét. Kifejtette: a kormány olyan háztartási kiserőművek létesítéséről döntött, ami nemcsak a napelemek telepítését, hanem az energiatárolást is magában foglalja. Ezért olyan pályázatot írnak ki, amely támogatja a családok számára az általuk megtermelt zöldenergia felhasználását és tárolását is. A 75 milliárd forintos keretösszegű pályázatban a családok vissza nem térítendő támogatást kapnak, ami a költségeik 65 százalékát fedezi.