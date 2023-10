Az átadáson részt vett és beszédet mondott Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője.

Az Energetikai felújítás Csávoly Községi Önkormányzat épületein című projektre 145 millió forintot hívtak le első körben, de a kialakult gazdasági és piaci helyzet miatt még további 53 millió forintot igényeltek és kaptak a TOP-forrásból a beruházás megvalósítására. További ötmillió forintot más hazai forrásból szereztek, így összesen 203 millió forint állt az önkormányzat rendelkezésére a felújítás elvégzésére.

Csala Józsefné polgármester beszédében hangsúlyozta: a teljes megújuláshoz nemcsak pályázati forrásra, hanem önerőre is szükség volt.

– A pályázati támogatásból megvalósult mindkét intézményben a nyílászárók cseréje, a födém szigetelése, a külső szigetelések, a fűtés korszerűsítése. A konyhán a szellőztető berendezés is megújult. Mindkét intézményben kialakítottak egy-egy mozgáskorlátozott illemhelyet, rámpát és parkolót. Önerőből megújulhatott a közösségek házánál az ereszcsatorna egy része, a konyhán a villamos szekrény cseréje volt nagyon szükséges, illetve önerőből került sor a festésre és burkolásra, új gépek beszerzésére – fogalmazott a polgármester.

Az esemény során elhangzott, hogy a Leader Életminőség javítását célzó települési fejlesztések projekt keretében létrejöhetett a Szentháromság tér felújításának első lépcsője. A pályázatra közel 10 millió forint támogatást kaptak, melyhez további 1,1 millió forint önerőt tettek hozzá, ebből alakították ki az immár látványos közösségi teret a település központjában.

Zsigó Róbert beszédében kiemelte, hogy a kormány célja az elmúlt évben az volt, hogy fejlessze a településeket, leginkább a kistelepüléseket. Örömét fejezte ki, hogy ezt több alkalommal el tudta mondani a különböző átadások alkalmával.

– Csávolyon is több fejlesztés valósult meg, természetesen még van munka. De azért azt gondolom, hogy amit közösen elértünk, arra büszkék lehetünk. Hiszen az iskolában is volt felújítás, megépült a Csávoly és Borota közti útszakasz, sokat dolgoztunk együtt. Most pedig átadhatjuk az újabb fejlesztéseket. Egy kicsit más a helyzet most, mint két esztendővel ezelőtt, amikor fejlesztéseket adtunk át, mert a szomszédunkban háború dúl és ennek következtében a gazdasági nehézségek nehezebbé tették az életünket, éppen ezért minden olyan fejlesztésért, amit ebben az időszakban sikerül megvalósítani, elkészíteni és használni, arra még büszkébbnek kell lennünk. Ezek a fejlesztések csak úgy tudnak megvalósulni, hogy összefogunk – emelte ki beszédében a képviselő.