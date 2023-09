A megnyitón egyik tanítványa, Józsa Gyula is megosztotta gondolatait. Rögtön az elején leszögezte, könnyű a dolga, mert egy nagyszerű emberről könnyű beszélni, és Fülöp Sándor kivételes ember. Boldog, hogy barátjának mondhatja. 11 éve kezdett el nála tanulni, néhány találkozás után érezte, egy hullámhosszon vannak. Azóta is hetente 150 kilométert autózik, hogy közösen edzenek, és a korábban vásárolt „nehezen kezelhető” lovai is Sándor kezei között jól nevelt, gyönyörű állatokká váltak. Hozzátette: Fülöp Sándor a szerénység, a tisztesség, az önfegyelem és a lovak iránti határtalan szeretet egyaránt jellemzi. Soha nem kiabál, és nem is engedi, hogy bárki felemelje a hangját a lovak közelében.

Fülöp Sándor 1942. június 24-én született Hódmezővásárhelyen. A Hetényegyházi Fogathajtó és Hagyományőrző Egyesület tagja.

Aktív versenyzői pályafutása-eredményei:

Díjugratás

1963. Nyitra Főiskolás bajnok GEAC

1966. Mezőhegyesi MEDOSZ csapatban Magyar Bajnok

Négyes fogathajtás

1967-78. Kiskunsági MEDOSZ

1978-84 KTE

Egyéni Magyar Bajnok 1969, 1973, 1974.

Magyar Négyes Fogathajtó Derby győztes: 1969, 197, 1973, 1978, 1980.

Európa Bajnokság: Egyéni ezüstérem 1971.

Európa Bajnokság: Csapat aranyérem 1971, 1975, 1977, 1979.

Világbajnokság:

Egyéni aranyérem 1974.

Egyéni ezüstérem 1978.

Csapat aranyérem 1978, 1980, 1984.

Négyes Fogathajtó Nemzetközi Versenyek győztese:

Aachen 1969, 1980.

Windsor 1972.

Hamburg, Német Fogathajtó Derby 1978.

Podebrady (Csehország): 1977.

Négyes Fogathajtó Világranglista első helyezett: 1974, 1978.