Az esemény délelőtt 10:30-kor kezdődött, amikor Bíró László püspök atya beszédével szentmisét tartottak. Ezt egy nagyobb szünet követte, majd délután, újult erővel indulhattak ismét a programok.

Délután 16:00-kor egy rövid köszöntőbeszédben kiemelték, hogy a családcsoportok mellett már az idősebb és a fiatalabb generáció számára is van már közösségi foglalkozásuk és örömmel jelentették be, hogy az imacsoportok résztvevői is gyarapodnak. Abban bíznak, hogy a hittanos gyerekek is idővel újabb közösséget formálnak majd.

Az eseményt 2016 óta minden évben megszervezik és mindig olyan előadókat igyekeznek meghívni, akik a mindennapi életben a saját szakterületükön tanúságot tettek keresztény életükről. Korábban járt már náluk Balczó András, Kerényi Lajos és Dr. Finta József atya, de Laczkfi János és felesége is. Az idei búcsúra Dr. Sitkei Lukács diakónus és feleséges, Boglárka érkezett, hogy előadást tartson. Őket követte a 17:00-kor kezdődő zenés produkció, vagyis énekek a Boldogasszonyról és magyar szentekről. A koncert előadói Tarjányiné Lencsi, Káplár Gréta, Pásku Veronika és Csenki Zalán voltak. A koncert után 18:00-kor Zsuffa Tünde író tartott előadást, Az Ég tartja a Földet címmel. A programok alatt a gyermekek számára párhuzamosan kézműves foglalkozással készültek, de a fiúk focizni is beálltak.

Az előadások után már hagyománnyá vált a zsíros kenyér vacsora, amit jó hangulatú táncház követett, ahol annak sem kellett kétségbe esnie, aki korábban nem ismerte a lépéseket, hiszen Juhászné Mató Adrienn mindenkinek megtanította azokat.