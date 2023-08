Az eseményen felavatták Lakatos Pál Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész Memento című művét is, mely a Wojtyla-ház udvarán, a Reménység Kertjében kapott helyet, méltó emléket állítva azzal Petőfi Sándornak.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő köszöntőjében kifejtette: csak az önhitt ember hiszi azt, hogy kizárólag ő irányítja sorsát. Akiknek megadatott a sorsban vagy Istenben való meggyőződés, tudják, hogy sorsukat ez az erő, Isten akarata befolyásolja. Hangsúlyozta, hogy Isten nem maga avatkozik be sorsunkba, hanem mindig valaki által. – Amikor 18 évvel ezelőtt megkezdte működését a Wojtyla-ház, a körzet önkormányzati képviselőjeként nem sejtettem, hogy ennyi idő múltán is virágzik a közösség. Egészen biztosan emögött ott a Jóisten szándéka is, és persze az itt dolgozók, akik a Teremtő eszközei. Ebben a közösségben ott a Szentlélek, a jóság és minden, ami közösséget teremt – mondta Szeberényi Gyula Tamás, kiemelve, hogy a központ segítő munkája a jó, támogató segítés körébe tartozik, megtartva és erősítve az emberek öngondoskodásra való képességét.

Ezt követően Jeney Gábor atya a közös imádság után megszentelte az ünnepi kenyeret, majd felszeletelték és kiosztották a közösség tagjai között.