Mint írták: hosszú előkészítés kellett ahhoz, hogy a napi egy pár járat elindulhasson. Közölték azt is, hogy szeretnék meghosszabbítani a távot Kiskunmajsáig. „Úgy alakítottuk ki a menetrendet, hogy Szankon megvalósuljon a csatlakozás a Volánbusz járatával. Bővítettük a kapacitást, így újabb helyek váltak elérhetővé” – olvasható a bejegyzésben. Hozzátették: szombaton Bugacon falunap is lesz, ezért egy hajtány igény szerint közlekedik majd Bugacról Bugacpusztaháza vagy Bugac felső felé. Utazás a helyszíni jegyvásárlás sorrendjében lehetséges. Bugacon lehet majd kézi- vagy lábhajtányt is bérelni, amelyeket az éppen szabad állomásközökben lehet használni.

Részletes információ és helyfoglalás a kecskemetikisvasut.hu oldalon.