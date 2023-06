„Az idei találkozó különleges volt, ugyanis mint mindig, meghívtuk volt tanító néninket, Varga Lajosné Ancikát is, aki másnap ünnepelte a 87. születésnapját. A tizenhárom fős osztályból még hat tanítványa rajongta körül, négyen családi okok miatt maradtak távol, hárman sajnos már csak odafentről nézhettek bennünket. Róluk is megemlékeztünk. Az idei a negyedik osztálytalálkozónk volt, emellett a sűrűtajói iskola volt növendékei iskolatalálkozón is össze szoktak gyűlni. A régi tajói életről tanúskodik, hogy évtizedek után is ilyen összetartók a valaha ott élők. Sváb Pál és felesége a tanyasi tanítóink az egymás iránti szeretetre és tiszteletre neveltek minket és mivel nagyon jó hangulatúra sikerült ez az összejövetel, ezért kívánom, hogy erőben, egészségben találkozzunk öt év múlva is!”

Varga Lajosné Ancika, volt tanítónő, aki másnap ünnepelte a 87. születésnapját.

Fotó: Rafaj Tibor