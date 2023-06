– A Neumann János Egyetemen már régi hagyománya van annak, hogy a munkavállalókat a nyári időszakban a kerékpárral történő munkába járásra bíztatjuk. Ezt mindig díjazzuk, a legtöbb alkalom, illetve a legnagyobb megtett táv kategóriájában is. Az Izsáki út felújítása, illetve a Neumann 2023 Emlékév apropóján álmodtunk egy merészet, a polgármesteri hivatal munkavállalóit is meghívtuk, hogy csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez, ami július 1-től szeptember 18-ig tart majd, és a város mobilitási hetén lesz az ünnepélyes zárása. Pénteken már reggel az egyetemnél, majd délelőtt a Hírös Népfőiskola Lovardában adjuk át az első 100 regisztrálónak a program hivatalos pólóját, hétfőtől pedig elindul maga a kezdeményezés is – mondta Járdi Ádám, a Neumann János Egyetem sportközpont vezetője.