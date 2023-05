A Bács-Kiskun Megyei Értéktárba is felvett Kisszállási Népdalkör a település summás népdalkincsét őrzi. Repertoárjukban több vidék népdalkincse is megtalálható, a próbára bárki ellátogathatott. Nyílt szakköri napot is szerveztek, ahol a csipkeverés technikáját tanulhatták meg a résztvevők.

Izgalmas programnak ígérkezett az a kézműves-foglalkozás is, ahol a már feleslegessé vált PET-palackok összegyűjtött műanyag kupakjaiból rakták ki egy hungarocell táblára Petőfi Sándor költő önarcképét, születésének 200. évfordulója alkalmából.

– A feladat nem volt egyszerű, ahogy az elsőre látszott – mondta el Bundula Melinda, az intézmény igazgatója, aki azt is elárulta, hogy fotó volt a segítségükre a gyerekeknek, akik ügyesen megbirkóztak a feladattal. Az elkészült műalkotás pedig bizonyította, hogy a gyerekek aprólékos gondossággal válogatták össze a különböző színű kupakokat, hogy a megfelelő helyre kerüljenek.