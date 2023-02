Fa Nándor az eseményem röviden bemutatta életútját. Ahogy saját maga fogalmaz, nem azért, mert olyan nagyon fontos, inkább azért, hogy érzékeljék, hogy a semmiből hogyan lehet valahová eljutni. Ha az ember annyit közvetít csak, amennyit tett, akkor már sokat tett – véli a méltán ismert vitorlázó. Mint mondta, a mai zavaros világban egy stabil értékrendet mutatni, vagy abba az irányba mutatni nagyon fontos, ezért is vállalja, hogy ilyen rendezvényeken megosztja élettapasztalatait.

– Én nem vagyok egy influencer, nem is szeretnék az lenni. Egy egyszerű teljesítő ember vagyok, és azt tudom elmondani a fiataloknak, hogy én hogyan csináltam. Ha ebből tanulnak valamit, az nagyszerű

– mondta Fa Nándor.

A vitorlázó szerint, ha valaki nagyot szeretne előrelépni, fontos, hogy kis lépésekben haladjon. Tapasztalata szerint ma sokan nagyot akarnak lépni és kicsit akarnak hozzátenni a sikerhez.

Mint mondta a Velencei-tóról kimenni az óceánra nagy lépésnek tűnhet egy kívülállónak, de a kettő közötti úton tízezrével vannak aprócska lépések.

Ezekről az aprócska lépésekről beszélt ez alkalommal a kecskeméti fiataloknak a világutazó.

A vitorlázó fontosnak tartja azt is, hogy a fiatalok különbséget tudjanak tenni a valóság és a virtuális világ között.

– Azt szeretem mondani a fiataloknak, amit én fontosnak is gondolok, hogy a világot ne a képernyőről akarják megismerni, mert az egy valamiféle manipulált, álságos állapotot tükröz, nem a valóságot – mondta. Fa Nándor szerint, hogyha valaki meg akarja ismerni a világot, ki kell mennie a világba, és ez lehet szárazföld, lehetnek társadalmi kultúrák, lehet természeti adottság, óceán, lehet bármi.

– Nagyon fontos dolog, hogy az ember a valóságos világot akarja megismerni – tette hozzá.

Fa Nándor szerint lényeges még, hogy megismerjük önmagunkat és a saját belső világunkat is. Talán hajtóerő volt ez a gondolat is az életében. Hiszen mint mondta, sokat beszélünk a belső útról, az ember saját lelki világáról, de kevésbé tudjuk, hogy mi is az. Mint mondta, ha az ember meg akarja ismerni önmagát, akkor bizony el kell mennie egy „csíramentes” közegbe, ahol semmi nem vonja el a figyelmét, ahol tisztán tud önmagára koncentrálni. Teljesen mindegy, hogy ez a közeg egy barlang, hegytető vagy az óceán, ahol önmaga marad a saját emlékeivel, gondolataival, amiket aztán megérthet vagy újraértékelhet.