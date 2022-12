Az önkormányzat közfoglalkoztatási programok indításával tudja segíteni a városban élő hátrányos helyzetű emberek munkához jutását. A programban foglalkoztatottak az egész település számára hasznos tevékenységet végeznek, munkájukkal hozzájárulnak a belterületi közutak és a csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartásához, valamint a város közigazgatási területén illegálisan keletkező hulladékok összegyűjtéséhez – emeli ki a közfoglalkoztatással kapcsolatban a képviselő-testület elé került határozati javaslat, amit egyhangúlag fogadtak el a képviselők.

A közfoglalkoztatottak az önkormányzati fenntartású közutak karbantartásában, a kátyúzásban működnének közre, valamint ők végeznék a közutak mentén a padkarendezési feladatokat is, az út menti zöldfelületeket rendszeresen kaszálnák. Közre­működnének a gallyazási munkáknál, az elöregedett fák kivágásánál segítenének.

A csapadékvíz-elvezetés hatékonyságának növelése és a rendszer zavartalan működésének elősegítése érdekében a programban foglalkoztatottak végeznék a nyílt szikkasztó- és csapadékvíz-elvezető csatornák, árkok folyamatos karbantartását, kaszálását is, és továbbra is közreműködnének az illegális hulladéklerakó helyek felszámolásában és a parlagfű-mentesítésben, valamint kiemelt feladataik közé tartozna a közterületek téli síkosság­mentesítése is.