Ezúttal nem vett részt Font Sándor országgyűlési képviselő a szokásos évi vadkerti közmeghallgatáson, amelyet a napokban rendeztek. Ennek az volt az oka, hogy a Parlamentben elhúzódott a törvényhozási folyamat. Így egyelőre felvett anyagot láthattak a közmeghallgatás résztvevői. A politikus elemezte a nemzetközi és a magyar gazdasági helyzetet, majd rátért arra, hogy a gazdasági válság miatt egy vészköltségvetést kell hoznia az ország vezetésének.

A nehézségek miatt sok tervezett beruházás felfüggesztésre került. Ez alól szerencsére kivétel a Soltvadkertet elkerülő 16 milliárdos út, amely építési naplóját még a kényszerű döntések előtt megnyitották. Szólt arról, hogy elindult a vasúti felüljáró építése is, melynek már az alappilléreit betonozzák. Kitért továbbá a Vadkerti-tó vízszintjének a stabilizálására. Megjegyezte, hogy a Duna-Tisza köze vízháztartásának egyensúlyának a helyreállítási tervezése elkezdődött, így annak a munkának a része lesz a tó problematikájának a megoldása is.

Font Sándor megemlítette, hogy a Kecskemétre vezető 54-es főút teljesen elkészült, míg a Solt–Kecskemét közötti országút kétharmadát pont a megszorítások miatt nem tudták felújítani. A képviselő tájékoztatója után Temerini Ferenc polgármester vette át a szót. Elmondta, hogy az önkormányzati épületeket rendbe rakták, a városba bevezető utak készek, jó minőségűek. A nagy beruházások, mint amilyen az új vasút, az elkerülő út, vagy a cégek számára oly fontos trafóállomás 2024 végére vagy 2025 elejére elkészülnek.

Csökkenő lélekszám

A város helyzetéről történő beszámolóban szó esett arról, hogy csökken a lakosság létszáma. Ez a tendencia a 80-as évek óta megállíthatatlan. Októberig 48 újszülött látta meg a napvilágot, 37 pár kötött házasságot és 96-an hunytak el. Most a város létszáma 7180. ( A becslések szerint ha kétszer ennyi gyerek születne, akkor állna meg a lakosságcsökkenés a településen.) Érdekes, hogy 2017-ben 60, a következő évben 61, míg 2019-ben csak 56 gyermek született. A Covid első évében 83-an, míg tavaly 71-en látták meg a napvilágot. Öt év alatt 363 személlyel csökkent a település létszáma.

Jelentős az iparűzési adó mértéke

Temerini Ferenc kitért arra, hogyan is alakul a helyi iparűzési adó összege. Ez a téma azért fontos, mert ez az összeg az önerős pályázatoknál szerepet játszik. Másrészt a befizetett adó mennyiségének alakulásából egyben következtetni lehet arra, milyen állapotban van a település gazdasága. A Covid előtti évben 350 millió volt az összeg, a járvány időszakban ez csökkent, de csak 15 millió forinttal.

A világjárvány második évében a kormány a kis- és középvállalkozók támogatása érdekében lecsökkentette 1 százalékra a fizetésre szánt összeget, így Soltvadkerten a befizetett összeg 250 millió forint volt, amelyet az állam 111 millióval kiegészített. Az idén október végéig 260 millió forint már beérkezett a város kasszájába, így ha megkapná a 111 milliót megint a város, akkor 360 milliót érné el az iparűzési adó összege.

2023-as tervek

A beszámoló után a 2023-as év terveit is ismertette Temerini Ferenc. Az elöljáró elmondta, hogy tervezik a sportcsarnok tetőfelújítását és a padlócseréjét. Bővítik a közvilágítást is. Szeretnék elkezdeni a Vadkerti-tóra vezető út aszfaltozását, de a két éve beadott pályázatukat nem bírálták el. A kemping szálláshely fejlesztése továbbra sem került le a napirendről. Megkezdődött egy kisebb ipari park kialakítása a tázlári úton, amelyet egy helyi vállalkozás a jövő év második felében fejez be.

A piactér bővítése leállt, mert a tervezett költségek, és a kivitelezési ajánlatok között hatalmas volt a különbség. Temerini Ferenc polgármester hírportálunknak elmondta, hogy piaci fejlesztés két fontos üteme befejeződött, azaz fedett csarnok készült el. A harmadik ütem során pergolás árushelyeket és parkírozó helyeket építettek volna fel. Egy következő pályázatra vár a város, hogy abból több pénz megszerzésével lehessen finanszírozni a piactér fejlesztését.