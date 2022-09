Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2002 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

Köncsögpuszta

Ballószögről Gáspár Dávid a Nosztalgikus Ballószög közösségi oldal keretében mutatná be ezt az 1995-ös felvételt, mely Balogh Mihályt, Balogh Jánost és Balogh Csabát mutatja a köncsögpusztai szamárral a Melegedőnél.

Kukoricatörés

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus egy 1975-ös emlékét idézné fel. Kalákában kukoricát törtek Kovács Anna iskolai gondnok Kecel-Polgárdin lévő szántóföldjén. A vidám hangulatú munkában részt vett balról jobbra: Matos Józsefné Marika, Radvánszki Lászlóné Katalin tanárnők, Udvarhelyi István igazgató, Zsembei István, az iskola hivatalsegédje, Kovács Anna édesanyja, Magdi néni.

Régi emlék

Helvéciáról Kiss Imre egy számára fontos eseményt elevenítene fel ezzel az 1978-as fényképpel. A Kecskeméti Közúti Építőipari Vállalatnál építésvezetőként több nagy beruházást is irányított, többek között a Petőfi Sándor utca építését is, mely a város első négysávos utcája volt. 1982 augusztusában adták át. A felvételt őt örökítette meg a Katona József gimnázium előtti építési területen.