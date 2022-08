„Helyi fiatalok egy maroknyi csoportja fejében – akik a vízen nőttek fel – már nagyon régóta megfogant az ötlet a hely népszerűsítése érdekében, hogy a festői panoráma, a Duna adta lehetőségek és egy kis őrültség vegyítésével – nem utolsósorban saját maguk szórakoztatására is - elindítsanak valamit, ami Hartáról szól és a környező településekről, akár az ország más pontjairól idevonzza az embereket” – fogalmaztak a rendezvény ötletgazdái, akik maguk sem gondolták, hogy 2014 után milyen nagy sikere lesz a versenynek.

Az évek során a sziporkázó ötletek révén készültek a mindenféle tákolmányok, és az őrült hajóépítőknek azóta is mindig akadnak újabb fejlesztései. A versenykiírás is elég laza, mindössze egy olyan úszóalkalmatosságot kell készíteni, amely négy-hat embert magával tud cipelni a Duna vizén. Természetesen akadhatnak nehézségek is a kijelölt vízi pályán, és nem mindig sikerül szárazon megúszni a kalandot. Ám ennek a versenynek a velejárója a vidámság, és itt tényleg nem a győzelem, hanem az élmény a legfontosabb.

Az idei fesztivál is kétnapos bulizást jelentett, és ismét ezreket vonzott a Dunához, ahol akár bográcsozhattak is a baráti társaságok. Hinkel Tamás, a rendezvény egyik főszervezője úgy értékelt, hogy jól sikerült az idei verseny, amihez az időjárás is kegyes volt, holott egy darabig úgy tűnt, hogy eső is kerekedhet szombaton délután. A két nap során 4-5 ezren megfordultak a rendezvényen.