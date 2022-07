Nagy múltra tekintenek vissza a Hírös Agóra által szervezett nyári táborok, melyek idén is több telephelyen valósulnak meg. A részletekről Habuda Ibolya, a Hírös Agóra közművelődési vezető-helyettese adott számot.

– Minden eddiginél népszerűbbek a táboraink, szinte mindegyik teltházas. A szülők a férőhelyek majdnem nyolcvan százalékát május végéig lefoglalták, kifizették. Ez kimagasló arány, korábban ennyire gyorsan nem teltek be a táborok

– mondta Habuda Ibolya, majd további részleteket osztott meg.

– A kilenc hét alatt 83 táborunk van, mintegy 1600 gyermeket fogadunk. A táborok több mint fele megvalósult már, a múlt hétig 53 zajlott le, és még 30 lesz. A gyerekek imádják a programokat, idén is a júliusi táborok iránt a legnagyobb az igény. Júniusban még számos iskolában van saját tábor vagy napközi, augusztusban pedig jellemzően már nyaralni mennek a családok. Így a 83 táborunkat is ennek tükrében osztottuk fel. Júliusban jellemzően egy héten 10-12, míg például júniusban vagy augusztusban inkább a 6-8 tábor a jellemző – összegezte a szakember, és rátért a táborok sokszínűségére.

– A paletta nagyon változatos, vannak ismeretterjesztő, zenés, táncos, dramatikus, sportos, kézműves, képzőművészeti és játékos táboraink. A sláger, a legkeresettebb idén is a csillagász, a programozó, a sakk, a társastánc, a néptánc, a dob, a kerámia, az ovis, a kincskereső, az angol nyelvi, a Propeller, vagy az összművészeti rosszalkodó. Újdonságaink között pedig kiemelném a rajzfelkészítő táborjellegű programunkat, valamint a jobb agyféltekés, az Olümposzra fel! időutazó és a Mesetarisznya táborunkat – sorolta fel.

A táborok ára változó, nagyban függ attól, hogy milyen alapanyagokat kell beszerezni a tematikus foglalkozásokhoz, milyen szakmai kiemelt programok vagy kirándulások kötődnek hozzá. A legolcsóbb 21 ezer, a legdrágább 38 ezer forint.

Néhány szabad hely még akad az augusztusi táborokban.

– Régebben egy-egy gyerek akár 4-5 táborban is részt vett a nyár folyamán. Ma az a jellemző, hogy 1-2, de leginkább 2 tábort fizetnek be a szülők a gyerekeknek. Ritka, aki 3-4, vagy több tábort kér. Nemcsak kecskeméti gyerekeink vannak. Évek óta megszokott, hogy nagyszülők már év elején érdeklődnek és foglalnak tábort a náluk nyaraló unokáknak. Ez idén is így volt, a legtöbben már januárban döntenek a korábban kedvelt és bevált táboraink javára – tette hozzá Habuda Ibolya.

A 83 tábor öt helyszínen zajlik. A zöme az ifjúsági otthonban, a többi a Hírös Agóra további telephelyein, a kulturális központban, a Kék Elefántban, az Elevenben, a Hetényegyházi Közösségi Házban, de van a Spartacusban is vagy Tőserdőben. Az étkezéseket mindig az intézményhez közeli helyeken oldják meg.

– Idén nyolc helyen történik az ebédeltetés a táborozók számára. Szerencsére olyan szolgáltatókkal tudtunk szerződést kötni, ahol biztosított az ételérzékenységek teljes vertikuma. Sajnos, ma a gyerekek jelentős része allergiás, és ezt figyelembe véve biztosítjuk számukra az étkezést. A szervezésnek most ez az egyik legnagyobb körültekintést igénylő része. A programokat viszont hónapokkal ezelőtt már megszerveztük, hiszen e nélkül nem is hirdethetnénk meg tavasszal a vakáció tábori lehetőségeit – árulta el a végén a szakember.