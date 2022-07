Bányai Gábor, a fejlesztési tárca Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos a sajtótájékoztató elején elmondta, hogy feladatai közé tartozik az elakadt nagyberuházások előmozdítása. Első ilyenként említette a kecskeméti intermodális csomópont megépítését, aminek megvalósításának gyorsításán a forrásvesztés elkerülése érdekében dolgoznak – erről a Fejlesztési Koordinációs Bizottság döntött korábbi ülésén.

A kormánybiztos hangsúlyozta, hogy ha a megvalósítás folyamatába nem avatkozik be a minisztérium, akkor nem lenne tartható a fejlesztés 2023, december 31-i határideje. A bizottság arról döntött, hogy egy új fejlesztési program (és más hasonló program) forrásaiból elkülönítve folytathatják a projektet jövőre, illetve ha az uniós támogatásokat megkapja Magyarország, akkor akár idén is. E fejlesztési programot a kormány a Mercedessel kötött múlt heti megállapodásában is támogatja.

Bányai Gábor hangsúlyozta, hogy jelenleg is folyik a tervezés, a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. továbbra is dolgozik a csomópont megvalósításán.

Mint fogalmazott, a folyamatot megakasztotta az ott lakók tiltakozása a vasút felett átívelő gyalogos átkelő megépítés ellen, ezért újra kell tervezni a létesítményt, de a mindenki számára elfogadható kompromisszum biztosan megszületik. A kormánybiztos elmondta, hogy a kiviteli tervek 2023-as elkészülte után, és a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően indulhat a fejlesztés.

– Mindenki megnyugtatására szóljon, hogy mostanra állt össze az akarat, ami az ott élők megnyugvására lehet. Olyat nem lehet megépíteni, amit nem akarnak a lakosok – hangsúlyozta Bányai Gábor, hozzátéve: akár a teljes áttervezés is lehetséges, ami magában foglalhatja az állomások közötti, nem úttesten történő gyors átkelés lehetőséget is.