Sokan csatlakoztak a kezdeményezéshez

A Majsai Nagycsaládosok Egyesülete első alkalommal szervezte meg a városban a rendezvénysorozatot. A programok vasárnap este szent­misével kezdődtek a katolikus templomban. Mint azt a szervezőktől megtudtuk: a közös kikapcsolódást nyújtó játékra a [email protected] címen még várják a vállalkozó kedvű párok jelentkezését. A résztvevők egy kalandtúrába is bekapcsolódhatnak, melynek során különböző feladatokat kell teljesíteniük. Az első próbatétel egy szál virág vásárlása volt az egyik helyi üzletben, ahová Valentin-napon sok férfi tért be, hogy így is köszöntse kedvesét. A házasság heti programok csütörtökön Mihalec Gábor párterapeuta előadásával folytatódnak. Az érdeklődőket 17 órára várják a Konecsni György Művelődési Központban. A program záróestjén a kalandtúra résztvevői között egy gyertyafényes vacsorát is kisorsolnak.