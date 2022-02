Minden évben, ilyenkor farsang táján, már alig várják az óvodások, hogy jelmezbe öltözhessenek. Ezúttal is így volt, de a korábbi időpontra kitűzött farsangot, a sok hiányzó miatt, nem tudták megtartani, el kellett halasztani. Az óvoda vezetése nagy örömöt akart szerezni a gyerekeknek, így meghívták a Lóca együttest is, akik a sűrű programjuk miatt csak február 22-én értek rá. Ezen a napon minden kisgyerekek jelmezbe öltözött. Először a csoportokban különböző játékokban vetélkedtek egymással, majd pedig következett a mindenki kedvence, a fánk. A farsang ugyanis nem létezhet fánk nélkül, amelyhez természetesen üdítő is járt. A vírus helyzet miatt, ezúttal nem az anyukák sütötték a fánkot, hanem boltban vásárolták meg, a több fajta ízesítésű süteményt. A finom édesség elfogyasztása után akadt olyan kis óvodás, akiről meg lehetett mondani, hogy milyen ízű fánkot evett.