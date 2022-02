– Kecskeméten is nagyon fontos, hogy a nyugdíjasokat megbecsüljük, ezért örülünk, hogy a 80 ezer forintos nyugdíjprémium mellé a teljes 13. havi nyugdíjat biztosítja februárban a kormány – fogalmazott dr. Salacz László. Azt is kiemelte, hogy a 13. havi nyugdíjat az öregségi nyugdíjasok mellett például a rokkantsági ellátásban vagy az ideiglenes özvegyi nyugdíjban részesülők is megkapják, emellett dupla összeg érkezik az árvaellátásba is, amellyel a kormány 56 ezer gyermek nevelését segíti.