– Az első ütemben a belső felújítást végezték el a szakemberek. A második ütemre 100 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat megyei TOP-os keretből. Az idén tavasszal induló projekt keretében megvalósult a helyi védettséget élvező épület lábazati injektált falszigetelése, a homlokzati elemek reprodukálása, vakolatképzés, felületképzés és festés, valamint egy akadálymentesített parkolót is kialakítottak a szakemberek. A rendelkezésre álló keretből a szociális étkeztetés biztosításához nélkülözhetetlen eszközök (asztalok, székek, fogasok) is beszerzésre kerültek. A felújításnak köszönhetően a „Nagyvendéglő” épülete a városközpont egyik évköve lett. Biztos vagyok abban, hogy a jövőben is hasonló sikereknek fogunk örülni, mert ahogyan Magyarország, úgy Szabadszállás is előre megy – fogalmazott dr. Salacz László országgyűlési képviselő.