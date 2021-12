A teríték előtt ismét a Kiskun Vadászkürt Egyesület tagjai fújták a hangszerüket. Seres Róbert megköszönte mindenkinek az etikus és balesetmentes vadászatot, és egy örömteli eseményről számolt be. Varga Ádám kiskunfélegyházi vadász első ízben lőtt fácánkakast, ez pedig azt jelentette, hogy őt fácán vadásszá avatják. Az avatás szertartását Seres Róbert végezte. A fiatal mindössze 27 éves vadászt arra kérte, hogy óvja a természetet, védje a vadat, és mindig tisztelettel bánjon vele. Három botütéssel avatta Varga Ádámot fácán vadásszá. Az elsőt a vadászati védőszent, Szent Hubertus nevében, a másodikat a magyar vadászok, míg a harmadikat a saját nevében. Azt kívánta, hogy soha ne felejtse el levenni a kalapját az elejtett vad előtt. Sok vadászélményt kívánt Ádámnak és azt szeretné, ha ez élete egyik pozitív élményévé válna. Ezt követően Varga Ádám barátja is kezébe fogta a botot és ő, valamint Kiss Krisztián a Tőserdei Vadásztársaság vadászmestere is felavatta a fiatal vadászt. Varga Ádám mindössze fél éve vadász, de már sikerült elejtenie, rókát, nyulat, sőt vaddisznót is, de fácánt még csak most.