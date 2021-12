Az adventi időszak méltó megünnepléséhez élményekben gazdag környezetet teremt idén is a Hírös Agóra által megrendezett Téli Fényünnep és Csodaország Kecskeméten. Az ünnepi gyertyagyújtások, a vásári finomságok, a minőségi kézműves portékák és a változatos színpadi produkciók mellé most egy igazi nagy turisztikai attrakció is társul: egy új kecskeméti látványosság, egy óriáskerék, amelyről páratlan látvány tárul majd a városlakók szeme elé.