A napi foglalkozások része a zenehallgatás, a közös muzsikálás és táncolás. A hagyományápoláshoz kapcsolódóan a gyerekek már egészen kicsi korban megismerkednek a népzenével és a néptánccal. Kipróbálhatják a citerát, a köcsögdudát és a xilofont. De nemcsak a foglalkozások során, hanem a szabad játék közben is bármikor zenélhetnek az óvodások – tudtuk meg Csúri Ferencné óvodavezetőtől, aki arról az örömteli hírről is beszámolt hírportálunknak, hogy most már nemcsak a csoportszobákban, hanem az udvaron is lehetőség van a muzsikálásra a kö­zelmúltban átadott zeneudvarban, ahol ötféle hangszer – tündérdob, marimba, hárfa, beszélő virág és csődob – fejleszti a gyerekek zenei készségét.