Frissítve (22:40):

Eloltották annak a tűznek a lángjait, amely Kiskunhalas külterületén, a Felsőöregszőlőkben keletkezett. Az épületben egyebek közt gáz- és hegesztőpalackokat, hígítót, valamint értékes elektromos berendezéseket, szerszámokat is tároltak. A lángokat a kiskunhalasi és a kiskunmajsai hivatásos tűzoltók fékezték meg – írja a katasztrófavédelem.

Frissítve (22:23):

Helyszíni információink szerint a tűzoltók több tűzveszélyes palackot is vízsugárral hűtenek, és hőkamerával vizsgálnak át. A mentők is a helyszínen vannak, arról nincs információnk hogy van-e személyi sérültje a tűzesetnek.

Fotó: Pozsgai Ákos

Korábban írtuk:

Kigyulladt egy műhely Kiskunhalas külterületén, a Felsőöregszőlőkben. Teljes terjedelmében ég a mintegy hatvan négyzetméter alapterületű épület, amelyben gáz- és hegesztőpalackokat is tároltak. A kiskunhalasi hivatásos tűzoltók öt vízsugárral oltják a lángokat. Három robbanás is történt a helyszínen, ahova Kiskunmajsáról is elindult egy hivatásos raj – írja a katasztrófavédelem.

