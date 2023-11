Mint arról beszámoltunk, tavaly december 12-én ölte meg édesanyját az akkor 14 éves fiú, aki azt állította, hogy az ölés a küldetése, és fejében halállistát is vezetett, melynek élén anyja állt. A Borsod megyei család nem sokkal korábban érkezett Fülöpjakabra munkavégzés céljából. Az ügyben szeptemberben tartották az előző tárgyalást, ahol a vádlott elismerte a gyilkosság tényét, de akkor a bíróság nem hozott ítéletet.

A vádlott ugyanis a különös kegyetlenség minősítést vitatta, ezért kiegészítő szakértői véleményt rendelt el a bíróság, annak megállapítására, hogy az anya arcán keletkezett sérülések a fiú ökölcsapásaitól, vagy pedig az eséstől származnak. Előbbi esetében különös kegyetlenségről lenne szó, ami minősített esetként befolyásolná a büntetési tétel nagyságát. A szakértői vélemény szerint a sértett arcán lévő sérülések indirekt erőbehatástól is keletkezhettek, vagyis attól, hogy a padlóra, vagy egy tereptárgyra zuhant.

Egy sarokban megbújva várt édesanyjára

A csaknem egy órás perbeszédben Négyessyné Bodó Marianna ügyész részletesen ismertette a vádiratot. Eszerint az adott napon a fiú anyjával reggel közösen indult el otthonukból kerékpárral a falu központjába, ahol elváltak. Az asszony bevásárolni ment, a fiú pedig úgy döntött, hogy nem megy iskolába, és miután megbizonyosodott arról, hogy anyja vásárol, visszament otthonukba. Ott kerékpárját nem a szokásos helyen, a ház utcafronti oldalán támasztotta le, hanem hátul, a bejárati ajtó kulcsát pedig a villanyóra dobozában helyezte el, mintha nem lenne otthon. Mivel tisztában volt anyja rutinjával, tudta, mikor érkezik haza a bevásárlásból, és egy 90 centi hosszúságú baltával kezében elrejtőzött a sarokban.

A vád szerint amikor belépett a nő, négyszer ököllel arcán megütötte (ezt vitatta a védelem), majd hátulról baltával kétszer fejére sújtott, amitől a nő a helyszínen meghalt. Ezután, hogy leplezze a gyilkosságot, a nő holttestét az ágyba fektette, takaróval letakarta, mintha aludna, majd a helyiségből feltakarította a vért. A felmosóvizet többször kiöntötte, a gyilkosság idején viselt kesztyűt a kályha tűzterébe dobta, és még légfrissítővel is befújta a helyiséget azért, hogy elnyomja a vérszagot. Ezután a fiú magához vette anyja értékeit, pénzét, bankkártyáját, mobiltelefonját, majd távozott a lakásból, és elutazott apjához Sajókazára.

Öt börtönőr kísérte be a fülöpjakabi fiút a Kecskeméti Törvényszéken tartott tárgyalásra

Fotó: Bús Csaba

Az ügyész ismertette, hogy a vádlott kétszer tett vallomást, melyben elismerte tettét, de tagadta az előre kitervelt voltát, és hangokról beszélt, melyek a fejében szóltak, és a fiú vallomásában azt állította, hogy egyszer csak bekattant, azért ölte meg anyját, így bárki lép be akkor a házba, azt megöli.

Úgy hitte, gyilkosságokkal üdvözülhet

A fiú novemberben érkezett Fülöpjakabra anyjához, aki előtte egy közös ismerősüknél hagyta a fiút, aki vállalta gondozását. Már a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kazincbarcikán is volt pszichológusnál a vádlott, ahol sátánista nézeteiről vallott, és azt mondta, hogy 30 éves koráig 100 embert öl meg, úgy üdvözülhet. A pszichológus szerint megdöbbentő és ijesztő volt a viselkedése, mert szenvtelenül, kizökkenthetetlenül adta elő mondanivalóját. Sátánista rajzokról is beszámolt a szakember, és előkerült a fejében lévő halállista témája is, melynek első helyén anyja szerepelt, a második helyén pedig az az ismerősük, akire az anya rábízta a fiút. Korábban féltestvérénél is lakott, de nem megfelelő magaviselete miatt el kellett költöznie, mire a vádlott feldúlta a lakást. Féltestvére is beszámolt a halállistáról.

Nem állapítottak meg elmebetegséget a fiúnál

A vádlott Fülöpjakabon a hetedik osztályt kezdte meg. Egy iskolai verekedést követően többször találkozott az iskola szociálpedagógusával, aki a fiú rajzait is csatolta. Ezek rendszeres témája az ölés, a sátán, a gonosz, a vér, részben szöveges, részben grafikus megjelenítésben. Itt is előkerült a halállista kérdése, amin már szerepeltek az őt bántó iskolatársak is. Elhangzott az is, hogy az apjának 10 évig nem volt kapcsolata a fiúval, és a vádlott elítélte anyját azért, mert elköltözött Ormosbányáról. Elhanyagoltnak érezte magát, és úgy érezte, hogy anyja nem kíván vele foglalkozni.

Az ügyész szerint a kiterveltséget támasztja alá, hogy a vádlott ismerte anyja programját, tudta mikor tér haza, és a kerékpár, illetve a kulcs elrejtése, valamint a gyilkosság jeleinek módszeres eltakarítása is eltervezésre utal. Mint az ügyész fogalmazott, korát meghazudtoló hidegvérrel hajtotta végre az utólagos cselekményt.