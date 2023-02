A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberei az elmúlt héten harminckét anyagi kárral járó közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek. Bár ez a számadat a korábbiakhoz képest nem csökkent, azonban csupán négy olyan baleset volt, amely könnyű sérülést eredményezett, és egyetlenegy, amely súlyosabb sérüléssel járt – írja a police.hu.

Sajnos ismét volt egy olyan felelőtlen sofőr, aki ittasan okozott balesetet. A 35 éves férfi Kiskunfélegyháza belterületén nagy sebességgel hajtott be egy körforgalomba, elvesztette uralmát a kocsi felett, és nekiütközött egy másik autónak. A vétkes sofőrt a rendőrök vér-vizelet mintavételre előállították, és azonnal bevonták a jogosítványát.

Megyénkben a múlt héten 828 sofőr lépte át a megengedett sebességhatárokat. Velük szemben minden esetben bírságot szabnak ki, amelynek legalacsonyabb összege harmincezer forint. Az az autóvezető, aki a napokban Csengőd belterületén a megengedett 50 kilométer per óra helyett 114 kilométer per óra sebességgel vezette autóját, százharmincezer forint bírságra számíthat.

Az ittas vezetések száma ismét jelentősen – 28-ról 36-ra – nőtt az előző héthez képest.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a közlekedésrendészeti akciókat továbbra is napi rendszerességgel hajtják végre az elkövetkezendő időszakban is. Fő célkitűzésünk az ittasan vezetők számának a csökkentése, illetve a gyorshajtás, mint az egyik vezető baleseti ok megszüntetése.

… hogy mindenki hazaérjen!

Balesetmentes közlekedést kíván a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság!