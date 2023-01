Egy kiskunfélegyházi kocsmájába biciklizett a 61 éves tulajdonos vasárnap reggel, majd kinyitotta a presszót és várta a vendégeit. A kocsmában aznap is jó hangulatban múlatták az időt a törzsvendégek: italoztak, beszélgettek és biliárdoztak. Amikor elkezdtek hazatérni a vendégek, a tulajdonos 19 óra 30 perckor elkezdett bezárni. Először a kasszát zárta le, majd a bejárat következett, csakhogy ekkor erős ütéseket érzett az arcát. A bántalmazás hatására az idős az eszméletét elvesztette, majd amikor magához tért rájött, hogy kirabolták: hiányzott a zsebéből a pénze és a kasszát is kifosztotta a tolvaj. Épp segítséget akart hívni, amikor észrevette, hogy még a telefonja is eltűnt. Egészen a közeli benzinkútig kellett mennie segítségért, majd egy ott dolgozó értesítette a rendőröket – írja a police.hu.

A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság nyomozói a helyszínre vonultak és adatgyűjtésbe, valamint tanúkutatásba kezdtek. A helyszínelés közben az idős telefonját megtalálták, a földön hevert, valószínűleg a bántalmazásnál hagyhatta el az idős férfi A nyomozók hamar beazonosították a rablót, akit másnap elfogtak és őrizetbe is vettek. Kiderült, hogy a kocsma egyik vendége tartott igényt a bevételre, ezért megvárta, hogy az idős bezárjon, mögé lopakodott és háromszor arcon ütötte. A rendőrök kezdeményezték az 55 éves helybéli letartóztatását.