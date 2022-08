Galériával 1 órája

Elkezdődött a határvadászok képzése Kiskunhalason

Elkezdődött a határvadászok képzése a Készenléti Rendőrség kiskunhalasi bázisán is. A négyhetes intenzív kurzuson a résztvevők elméleti és gyakorlati ismeretekre is szert tesznek. A határvadászok az oktatás első napjától bruttó 300 ezer forintos havi alapilletményt kapnak, a sikeres vizsgázók pedig csaknem 400 ezer forintot kereshetnek, és pótlékokat is kaphatnak majd.

Nagy felelősség hárul a határvadászokra, a migránsok bejutását kell megakadályozniuk. Fotós: Pozsgai Ákos

Elkezdődött a képzése azoknak, akik az elsők között jelentkeztek a Készenléti Rendőrség határvadász ezredébe. Arató László rendőr ezredes, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti főkapitány-helyettese köszöntötte és tájékoztatta az újoncokat a képzés részleteiről. – Bács-Kiskun megyében több száz jelentkező közül választották ki azokat, akik alkalmasak voltak a határvadászképzés megkezdésére – mondta a főkapitány helyettes. A jelentkezők között egyébként nem csak pályakezdő fiatalok vannak, az idősebb generáció is megtalálhatja határvadászként a számítását, hiszen ez biztos jövedelmet és állást nyújt – hangzott el a tájékoztatón. A négyhetes képzés alatt rendészeti, jogi, lövészeti és intézkedéstaktikai, valamint határőrizeti és határforgalom-ellenőrzési ismereteket sajátítanak el a képzésen résztvevők. – A legjobb szakmai tudással és legnagyobb parancsnoki elhivatottsággal rendelkező rendőr kollégák fogják önöket oktatni. Egyet kérnék önöktől, hogy a saját és a közösség érdekében, miután a képzésre rendelkezésre álló idő nem túl hosszú a szakmai ismeretek elsajátítására, hogy az oktatásban eltöltött időszakot a legnagyobb figyelemmel és koncentrációval végezzék, és próbálják elsajátítani azokat a szakmai elvárásokat, ami alapján az önök munkája a határsávban sokkal könnyebbé válik. Egy bizonytalan intézkedésnél rosszabbat mi rendőrök nem tudunk elképzelni. Ha valaki tudja, hogy belekezd egy intézkedésbe, mit hogyan kell szakszerűen csinálni, attól jobb nincs, mert abból probléma nem lehet – emelte ki az ezredes.

Elkezdődött a határvadászok képzése Fotók: Pozsgai Ákos

Hozzátette: a migránsoknak a magyar területre történő bejutását kell megakadályozni, ami nem kis feladat. Nem ígérhetem önöknek, hogy minden nap, reggeltől estig a szolgálati idejük alatt sikerekben lesz részük. Lesznek kemény időszakok, ha csak a küldő időjárási körülményeket vesszük, a negyven-ötven fokos kánikulában ugyanúgy el kell látni a feladatot, mint a mínusz tizenöt fokban, térdig érő hóban – mondta. A főkapitány-helyettes emlékeztetett arra is, hogy Bács-Kiskun megye Szerbiával határos szakasza egyben az Európai Unió külső schengeni határát is jelenti. Ebből adódóan még nagyobb a határon szolgálatot teljesítők felelőssége. – A kormány eddig is nagyon sokat költött a határvédelemre és a jövőben is mindent meg fog tenni, hogy olyan korszerű technikai eszközökkel segítse a két kerítés között szolgálatot ellátók munkáját, ami segíti a hatékony és eredményes munkavégzést – fűzte hozzá az ezredes. Ónodi-Orbán Norbert egyike annak a mintegy félszáz leendő határvadásznak, akik részt vesznek a mostani kiskunhalasi képzésen. – 2018 óta fegyveres biztonsági őrként dolgoztam a déli határszakaszon és úgy éreztem, ha jelentkezek határvadásznak, akkor még többet tudok tenni a munkám során a határunk védelme érdekében. A készenléti rendőrök munkáját segítettem eddig is, így már van tapasztalatom a mindennapi munkavégzésben. Mostantól azonban egy szakmailag szorosabb követelményrendszer kereteiben végzem majd a feladatom, kiegészítve olyan intézkedéstaktikai és jogi ismeretekkel, amely fontos lesz a munkám során – mondta újságíróknak arról, hogy miért jelentkezett határvadásznak. Koszt, kvártély, illetmény A szerződéses határvadászok oktatásuk első napjától bruttó 300 ezer forintos havi alapilletményt kapnak. A sikeres vizsgázók pedig csaknem 400 ezer forintot kereshetnek, és pótlékokat is kaphatnak majd. Sőt, a határvadászok körülbelül tíz százaléka még magasabb fizetést is kaphat más – például felderítési – feladatokért. A képzés teljes idején ingyenes ebédet, valamint a nem helyben lakók számára szállást is biztosítanak.

