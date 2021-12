A kecskeméti rendőrök sikkasztás miatt őrizetbe vettek egy 26 éves helybélit, akiről már korábban bebizonyosodott, hogy egy dohánybolt alkalmazottjaként pénzt vett ki a kasszából, és azzal sajátjaként rendelkezett. Az is kiderült, hogy a nő 26 alkalommal az érkezett dohányterméknél kevesebbet vételezett be, a különbözetet pedig eltette magának. De szeszes italokat is sikkasztott az alkalmazott, aki több mint 10 millió forint kárt okozott. A nyomozók kezdeményezték a gyanúsított letartóztatását.