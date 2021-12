Az említett kérdéskör egyre inkább fennáll, hiszen a technológia fejlődésével elektromos készülékeink száma is jelentősen gyarapodott, és rendre csak nő. Gyakorlatilag minden, ami körülvesz bennünket, elektromos áramot használ, emiatt remek táptalaja a tűz kialakulásának. Törekedjünk arra, hogy éjszaka ne hagyjuk töltőn ezeket az eszközöket, hiszen Kovács Andrea rá felhívta a figyelmet, bármennyire is gondoljuk, hogy ha tűz keletkezik, arra felébredünk, sajnos ez nem mindig van így. Ez a probléma azonban egy füstérzékelővel kiküszöbölhető. – Egyre jellemzőbb, hogy az emberek riasztót szereltetnek be a lakásukba. Azt azonban kevesen tudják, hogy ezek egy része füstérzékelő fejjel is felszerelhető – egészítette ki Marozsi András, majd felhívta a figyelmet az oltókészülékek felhelyezésének fontosságára is.

Fotó: Morva Daniella