A köpönyeg.hu szerint változóan felhős időre számíthatunk, reggelig a Tiszántúlon lehet eső, majd elszórtan fordulnak elő záporok. Az északkeleti szél egyre inkább megélénkül. 10-16 fok között alakul a hőmérséklet.

Erősen felhős, esős idővel indul a hét Bács-Kiskunban

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

Mint írják, gyenge melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység is kialakulhat.