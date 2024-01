– A történet 2015-ben indult, amikor egy piaci rés keletkezett a városban. A működő fitnesztermek, fogalmazzunk így, kiütötték egymást a szegmensből és bezártak. Nekem már ekkor is a kevés hobbijaim egyike közé tartozott a fitneszteremben történő edzés, így felvetődött a kérdés a családunkban, mi lenne, ha egy ilyen szolgáltatást végző céget alapítanék. A családomnak volt egy telke a Petőfi úton, mely méreteiben pont megfelelt volna egy ilyen létesítmény számára, így egy beruházás indítottunk, amelynek keretében igyekeztünk egy magas színvonalú edzőtermet létrehozni – mesélte Kuti Tamás, aki a cégalapításkor még egyetemi hallgató volt.

Ahogy fogalmazott, úgy érezte hatalmas fába vágta azt a bizonyos képzeletbeli fejszéjét, pedig nem állt távol tőle ez a világ, mivel a fővárosi Corvinus Egyetemen tanult gazdálkodás és menedzsment szakon. A terveket elkezdte összerakni. A géppark szinte adta magát, mert egy jó nevű kiskőrösi cég, egy nagyvállalat néhány sarokkal odébb gyártja a fitnesz gépeket. Az épületet megépítették az edzőtermi gépeket beszerezték. Ekkor azonban megjelent a konkurencia.

Azaz, mire megnyitottak, egy hasonló edzőterem nyitott 2015 novembere előtt. Elindult a verseny a két cég között.

Egy ilyen kis városban, mint Kiskőrös két nagy terem nehezen él meg, elemezte a helyzetet Kuti Tamás. Eleinte a várt eredmények még elmaradtak, azonban később, amikor már csoportos fitnesz edzéseket is tartottak, sok érdeklődő látogatta az edzőtermet, ezt látva a gépparkot is tovább bővítették.

Egy év múlva bezárt a konkurencia. Ekkor érezte a cégalapító, hogy valamit jól csinálnak. Ettől kezdve megállás nélkül minden évben fejlesztettek. Az építkezés azonban leállt, mivel 2020 március közepén a covid miatt be kellett zárniuk jó néhány hónapra. Teljes kapacitással 2021. nyarán nyitottak újra akkor, amikor a hazai covid elleni oltottsági arány elérte a megfelelő mértéket idehaza. Ez az időszak rendkívül nehéz volt a cég életében. A közönség ugyanis nehezen szokott vissza, mondta Kuti Tamás. Így például a hagyományos bevált csoportos órák nem indultak újra. Érezték, hogy lépni kell, az edzőterem emeletén egy wellness részleget alakítottak ki, szaunákkal, szoláriumokkal, masszázs szalonnal és egyéb szolgáltatásokkal együtt. Egy gyenge pont viszont megmaradt a kezdetektől: ez az öltözők mérete. De jövőre ezeket is bővítik, egy új 400 négyzetméteres létesítményt építenek, ahol az öltözők mellett, különböző sporttevékenységeket lehetne folytatni. Emellett kezelő és vendéglátó helyiségeket is kialakítanának.

Hogy mennyire érinti a céget az energia válság? Szerencsére az épületek mértékéhez képest igen kis mértékben, mondta Kuti Tamás. Egy 50-, és emellett egy 43 kilowattos naperőmű biztosítja az energiát a fitnesz központ számára. Illetve egy olyan kazán is működik, amelyben biomasszával tudják előállítani a meleg vizet a fűtéshez, ennek alapanyaga pedig a családi szőlészetből érkezik. A hőszivattyúk energiaellátását napelemek, míg a padlófűtést pedig biomassza biztosítja. Így a költségeket sikerült alacsony szinten tartani, ezáltal nagyobb mértékű szabad tőke marad a további fejlesztések kivitelezésére, mondta végül a cégvezető.

A Bács-Kiskun Vármegyei Kamara laudációja

A fiatal ügyvezető, Kuti Tamás fitnesz termet üzemeltet 2015 óta Kiskőrös egyik legfrekventáltabb helyén. Egyetemi tanulmányai mellett kezdte el vállalkozása felépítését. Minden nap, rendszeresen kiveszi a részét a komplexum üzemeltetésének a napi gyakorlati feladataiból. A létesítmény több mint 1300 négyzetméter alapterületű, amelyből fitnesz részleg jelenleg 750 négyzetméter. A terem a legmodernebb Life Fitness és Hammer Strenght gépekkel van felszerelve, közel 100 gép szolgálja a közönséget. A szolgáltatások színvonala és palettája állandóan bővül. Egy GINOP pályázaton nyert összegből napelemes rendszert telepítettek, és folyamatban van a szaunarészleg, a szolárium és az infraslim szolgáltatások elindítása is – ezek a mondatok hangzottak el a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara ünnepélyes díjátadóján.