Horváth Attila ügyvezető a jövőt illetően hangsúlyozta: szeretnék a megtermelt hőenergiát minél több fogyasztóhoz eljuttatni, a telephely pedig további bővítésre is lehetőséget biztosít.

A biomassza-fűtőmű, valamint a Mindszenti körúti telephelyet a Szultán utcai telephellyel összekötő távvezeték a Veolia Mélyépítő Magyarország Kft., a széchenyivárosi távvezeték pedig a Terra-21 Kft. kivitelezésében épült meg. Tomosi Károly, a Veolia ügyvezetője beszédében a hosszú távú fenntarthatóságról szólt. Hozzátéve, ez a fűtőmű is bizonyítja: lehet a hulladékból energiát termelni.

Bally Attila, az MVM műszaki vezérigazgatója a társtulajdonosok részéről üdvözölte a projektet. A paraméterei közül a nagymértékű földgázkiváltást és a szén-dioxid-csökkentést emelte ki.

Szemereyné Pataki Klaudia Kecskemét polgármestere

Fotó: Bús Csaba

A tulajdonos kecskeméti önkormányzat nevében Szemereyné Pataki Klaudia polgármester Kecskemét jelmondatával indított, miszerint „Sem magasság, sem mélység nem rettent”. Mint mondta: az elmúlt egy évtizedben gyakran megélték a mélységet, a küzdelmet a beruházás kapcsán. Most, hogy elkészült, megélhetik végre a magasságot is. Horváth Attila ügyvezető gondolatait tovább fűzve a hit és lehetőség mellé odatette a bizalmat, a biztonságot is. Megérte a harc, sokat fejlődtek, tanultak.

Végül dr. Koncz Zsófia, az energiaügyi minisztérium miniszterhelyettese hangsúlyozta: a kormány számára kulcskérdés az energiabiztonság, éppen ezért nagyon fontos ez a biomassza-fűtőmű is, mely jelenleg az országban a legnagyobb. Ráadásul helyben van és úgy biztosítja a távhőt.

A beszédeket követően a hagyományos helyett digitális szalagátvágást láthattak a vendégek az ünnepségnek helyet adó sátorban. Dr. Salacz László országgyűlési képviselő, dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő, Tomosi Károly, Bally Attila, Nagy Balázs államtitkár, dr. Koncz Zsófia, Szemereyné Pataki Klaudia és Horváth Attila egy-egy puzzle-darabot illesztett össze, majd a nagy kivetítőn felgyulladt a tűz, feltűnt a nemzeti színű szalag, az ollók és a végén a tűzijáték.

Az avatási ünnepség gyárlátogatással zárult.