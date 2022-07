Az AgroVario Kft. kizárólagosan fogja ajánlani a magyar gazdák számára a Fendt kombájnokat, bálázókat, kaszákat, rendterítőket, rendképzőket, rendfelszedő kocsikat, önjáró silózókat, valamint az önjáró permetezőket, míg az AXIÁL továbbra is fenntartja kizárólagos értékesítési jogát a Fendt traktorokra Magyarországon.

Az AXIÁL Kft. 75 százalékos részesedésén keresztül biztosítja, hogy a magyar gazdák továbbra is megkapják azt a legmagasabb színvonalat és minőséget az értékesítés utáni szolgáltatásokban, amelyről az AXIÁL és a Fendt márka is ismert – emelte ki Harsányi Zsolt, az AXIÁL Kft. tulajdonos-ügyvezetője. Ennélfogva az AXIÁL és az AgroVario szorosan együttműködik annak érdekében is, hogy biztosítsák a gazdák számára a Fendt gépekhez az AXIÁL kivételesen fejlett precíziós gazdálkodási technológiáit és a kapcsolódó szolgáltatásokat.